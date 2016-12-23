Ana Sayfa | SPOR 23/12/2016 15:30

Juventus Milan maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Juventus Milan

Ä°talya SÃ¼per Kupa finalinde Juventus ile Milan karÅŸÄ± kaÅŸÄ±ya gelecek

Ä°talya Ligi'nin iki köklü kulübünün Süper Kupa dolayÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi Juventus Milan maçÄ±, 23 AralÄ±k Cuma günü saat 19.30'da Katar'Ä±n Doha kentindeki Jassim bin Hamad StadÄ±'nda oynanacak. Tivibu Spor'dan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak mücadele Ä°talyan hakem Antonio Damato tarafÄ±ndan yönetilecek.

Ä°KÄ° TAKIMDA DA SAKAT OYUNCULAR YER ALIYOR

Juventus takÄ±mÄ±nda sakatlÄ±klarÄ± devam eden Dani Alves ve Leanordo Bonucci'nin bu maçta forma giyemeyeceÄŸi öÄŸrenildi. DiÄŸer taraftan Milan'da Riccardo Montolivo, David Calabria ve Matias Fernandez'in sakatlÄ±klarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü gelen bilgiler arasÄ±nda ter aldÄ±.

MUHTEMEL 11'LER

JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Rugani, Chiellini, Sandro, Khedira, Marchisio, Sturaro, Pjanic, Dybala, Higuain

MILAN: Donnarumma, Abate, Ramagnoli, Paletta, Sciglio, Kucka, Locatelli, Bertolacci, Suso, Bacca, Bonaventura

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