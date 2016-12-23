FenerbahÃ§e taraftarÄ± Trabzonspor maÃ§Ä±na gidebilecek mi

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Trabzonspor-FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Süper Lig'de deplasman yasaÄŸÄ±nÄ±n bu sezon itibariyla kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla gözler, pazartesi oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçÄ±nda, konuk ekip taraftarlarÄ±nÄ±n Avni Aker'e alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ±na çevrilmiÅŸti.Bugün toplanan Trabzon Ä°l Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarÄ±nÄ±n zorlu karÅŸÄ±laÅŸmaya alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± karara baÄŸladÄ±.

Böylece ilk yarÄ±nÄ±n son karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçÄ±nda, SarÄ±-Lacivertliler taraftarlar yerini alamayacak.

Sezon baÅŸÄ±nda Süper Lig'de deplasman yasaÄŸÄ± kalkmÄ±ÅŸ ve yÄ±llar sonra derbilere deplasman seyircisinin girmesinin önü açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk olarak oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Galatasaray mücadelesinde SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar uzun yÄ±llar sonra Vodafone Arena'da yerini almÄ±ÅŸtÄ±. SonrasÄ±nda Ä°stanbul'da sÄ±rasÄ±yla Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ'a konuk olan Trabzonspor, seyircisinin desteÄŸini arkasÄ±na alabilmiÅŸti. Hiçbir sorunun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan gözler 16. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçÄ±na çevrilmiÅŸti.

Ä°liÅŸkili Haber

'Böyle bir maçtan sonra...'

Trabzonspor'un seyircisini Ä°stanbul'daki maçlara götürebilmesine karÅŸÄ±n, Ä°l Güvenlik Kurulu'nun tam tersi bir karar almasÄ±na, Fenerbahçe cephesinin nasÄ±l bir yanÄ±t vereceÄŸi merakla bekleniyor.