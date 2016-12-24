BeÅŸiktaÅŸ Gaziantepspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta BeÅŸiktaÅŸ ile Gaziantepspor ile mÃ¼cadele edecek

Bugünkü maçla birlikte 72. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BeÅŸiktaÅŸ ve Gaziantepspor bu kez Vodafone Arena sahasÄ±nda top koÅŸturacak. Mücadele saat 19.00’da baÅŸlayacak. Lig TV'den canlÄ± yayÄ±nlanacak olan BeÅŸiktaÅŸ-Gaziantepspor maçÄ±nÄ± Serkan ÇÄ±nar yönetecek. ÇÄ±nar'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Cem Satman ve Mehmet Cem HanoÄŸlu yapacak.

HEDEF GALÄ°BÄ°YET

Vodafone Arena’ya konuk olacak Gaziantepspor’un amacÄ± son 6 maçtÄ±r yaÅŸayamadÄ±ÄŸÄ± galibiyet sevincini bugün yaÅŸamak. Süper Lig’de oynadÄ±ÄŸÄ± son 6 maçtan maÄŸlubiyetle ayrÄ±larak lig tarihinin en kötü baÅŸlangÄ±çlarÄ±ndan birine imza atan Gaziantepspor’un kalesinde Gökhan, defans dörtlüsünde BarÄ±ÅŸ, Åženol, Musa, Van Hintum, orta sahanÄ±n ortasÄ±nda Muhammed ile Abdülkadir, saÄŸ kanatta Kangwa, sol kanatta Angan ve forvet arkasÄ±nda Orkan ÇÄ±nar, ilerde ise Nabil Ghialas’Ä±n oynamasÄ± bekleniyor.

ANDERSOM TALÄ°SCA’NIN DURUMU

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mda ayak tarak kemiÄŸinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 2 aydÄ±r sahalardan uzak kalan Anderson Talisca, teknik direktör Åženol GüneÅŸ’in görev vermesi halinde Gaziantepspor maçÄ±nda forma giyebilecek. Bir süredir antrenmanlara devam eden BrezilyalÄ± oyuncu, "Åžehitlere SaygÄ±" organizasyonunda sahaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

MUHTEMEL 11’LER

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Beck, Quaresma, Atiba, OÄŸuzhan

Tolgay, Cenk Aboubakar T.D.: Åženol GüneÅŸ

GAZÄ°ANTEPSPOR: Gökhan, BarÄ±ÅŸ, Musa, Hintum, Rajtoral, Muhammed, Abdulkadir, Orkan

Angan, Kangwa, Ghillas

T.D.: Ä°brahim Üzülmez