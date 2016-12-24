Arda Turan'a Ã‡in takÄ±mlarÄ±ndan astronomik rakam

Ã‡in takÄ±mlarÄ±nÄ±n yeni gÃ¶zdesi Barcelona'da harikalar yaratan Arda Turan oldu.

Çin takÄ±mlarÄ± yine transfer piyasasÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± üstüne getirmekte kararlÄ±. Oscar gibi bir star ile açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapan zengin kulüplerin kervanÄ±na ÅŸimdi de son ÅŸampiyon Guangzhou Evergrande eklendi. Çin ekibinin radarÄ±ndaki isim ise Arda Turan. Biri 3 gün önce olmak üzere son 1 ay içinde 2 kez hat-trick yapan, genel performansÄ±yla da ayakta alkÄ±ÅŸlanan Barça'nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± için gözden çÄ±karÄ±lan rakam tam 50 milyon Euro, yani 185 milyon TL. Bu teklifin önümüzdeki günlerde önce menajeri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Arda Turan'a iletileceÄŸi, olumlu yanÄ±t gelmesi durumunda da Ä°spanyol ekibinin kapÄ±sÄ±nÄ±n çalÄ±nacaÄŸÄ± gelen haberler arasÄ±nda.

AKLI KARIÅžTI

Barcelona'nÄ±n da Arda Turan için en az 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Her ne kadar Ä°spanya'da çok mutlu olduÄŸunu söylese de yÄ±ldÄ±z oyuncunun aklÄ± bu astronomik teklifle gerçekten de karÄ±ÅŸtÄ±. Zira, milli takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n kaptanÄ± ÅŸu anki kulübünde 5 milyon Euro (18.5 milyon TL) kazanÄ±yor. Çin'e giderse bu rakamÄ± 3'e katlamÄ±ÅŸ olacak.