Ryan Babel BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸtÄ± mÄ±

Gaziantep-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± izlemek iÃ§in Ä°stanbul'a gelen Ryan Babel'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸmasÄ± bekleniyor.

BeÅŸiktaÅŸ 'Ä±n Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda sahasÄ±nda Gaziantepspor ile yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, siyah-beyazlÄ± kulübün anlaÅŸmak için Ä°stanbul'a getirdiÄŸi Ryan Babel de statta izledi.Ä°stanbul'a dün akÅŸam gelen HollandalÄ± futbolcu mücadeleyi locadan takip etti. LocanÄ±n alt tribününde yer alan taraftarlar, Babel'e sevgi gösterisinde bulundu.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilecek Babel'in, anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± halinde sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giymesi bekleniyor.