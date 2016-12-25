Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez'in o tezahÃ¼rata gÃ¶re davranmasÄ± Gaziantepsporlu taraftarlarÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±

Gaziantepspor'un teknik adamÄ± Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez dÃ¼n akÅŸam oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Gaziantep maÃ§Ä±nda yaptÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸlar Gaziantepsporlu taraftarlarÄ± Ã§ileden Ã§Ä±karttÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n evindeki 1-0'lÄ±k galibiyetin ardÄ±ndan Gaziantep'te büyük öfke yaÅŸandÄ±.Vodafone Arena'da oynanan maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda iki Gaziantepsporlu sakatlÄ±k sebebiyle yerde kalÄ±nca BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar 'Ä°bo takÄ±mÄ± ayaÄŸa kaldÄ±r' ÅŸeklinde tezahürat yapmÄ±ÅŸtÄ±. Üzülmez, taraftarlarÄ±n bu çaÄŸrÄ±sÄ±na kulak vererek takÄ±mÄ±na 'ayaÄŸa kalkÄ±n' ÅŸeklinde hareketlerde bulundu.

"AMATÖR HOCALARDAN VE BECERÄ°KSÄ°Z YÖNETÄ°MDEN BIKTIK"

Gaziantepsporlu taraftarlar ise bu duruma büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren Gaziantepspor TV hesabÄ± 'Gaziantep, takÄ±mÄ± ayaÄŸa kaldÄ±r' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla, "Maçtan önce rahatlÄ±kla 'Ä°leride BeÅŸiktaÅŸ'a hoca olmak istiyorum' diyen, maç içinde BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±na güzellik yapÄ±p takÄ±ma 'AyaÄŸÄ± kalkÄ±n' diye baÄŸÄ±ran Ä°brahim Üzülmez sen de amatörsün! Gaziantepspor'u yükselme basamaÄŸÄ± olarak gören hocalardan ve beceriksiz yönetimden bÄ±ktÄ±k!'" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.