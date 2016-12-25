DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Ä°brahim TatlÄ±ses'in bitanem ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Ä°spanya Ligi ekiplerinden Las Palmas formasÄ± giyen Boateng Ä°brahim TatlÄ±ses'in hayranÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°spanya Ligi ekiplerinden Las Palmas formasÄ± giyen Boateng, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Türk taraftarlarÄ±n büyük ilgisini çekti. GanalÄ± futbolcu Ä°brahim TatlÄ±ses'in 'Bitanem' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinlediÄŸi görüntüleri Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.ÅžarkÄ±nÄ±n sözlerine de eÅŸlik eden 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun paylaÅŸÄ±mÄ± Türk takipçileri tarafÄ±ndan büyük beÄŸeni aldÄ±.AdÄ± bir dönem BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray ile anÄ±lan Boateng'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na "Süper Lig'e göz kÄ±rpÄ±yor" ÅŸeklinde yorumlar yapÄ±ldÄ±.