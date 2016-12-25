Rekortmen sporcu Ahmet Melek son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

76 kez milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giyen ve Mehmet Akif Ersoy Ãœniversitesi (MAKÃœ) Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksek Okulu Ã¶ÄŸretim elemanÄ± Ahmet Melek iÃ§in Ã¼niversitede cenaze tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

Burdur'da geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden EÄŸitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ÖÄŸretim Görevlisi Ahmet Melek, için tören düzenlendi.

KALP KRÄ°ZÄ° NEDENÄ°YLE HAYATINI KAYBETTÄ°

Burdur'da dün gece evinde geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Atletizm Federasyonu Ä°l Temsilcisi ve MAKÜ- BESYO öÄŸretim görevlisi Ahmet Melek (50) için cenaze töreni düzenlendi. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki törene, MAKÜ Rektör YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. DurmuÅŸ Acar, Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°l Müdürü Ömer Faruk Åžiran, Ahmet Melek'in eÅŸi Filiz, çocuklarÄ± Candan ve Ege Melek ile öÄŸretim görevlileri ve öÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.

"DERÄ°N ÜZÜNTÜ Ä°ÇERÄ°SÄ°NDEYÄ°Z"

Törende konuÅŸan Rektör YardÄ±mcÄ±sÄ± DurmuÅŸ Acar, "SoyadÄ±yla müsemma olan Ahmet hocamÄ±zÄ±n ani bir ÅŸekilde aramÄ±zdan ayrÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± üzüntü içerisindeyiz" dedi. Dua edilmesinin ardÄ±ndan Ahmet Melek'in cenazesi topraÄŸa verilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderildi. Törende öÄŸretim görevlileri ve öÄŸrenciler gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

AHMET MELEK KÄ°MDÄ°R?

Gençler, 23 yaÅŸ altÄ± ve büyükler olmak üzere 26 Türkiye rekoru kÄ±rdÄ±. 76 kez milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giydi. 1985 yÄ±lÄ± Dekatlon Gençler Türkiye ve 23 yaÅŸ altÄ± Dekatlon Türkiye rekorlarÄ± halen kÄ±rÄ±lamadÄ±. 15 yÄ±l Galatasaray Spor Kulübü'nde atletizm yaptÄ±. Atletizm Federasyonu Burdur Ä°l TemsilciliÄŸi, Milli TakÄ±m AntrenörlüÄŸü, Görme Engelliler Federasyonu Atletizm Teknik Kurul BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu.