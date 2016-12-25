Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal o konuya dikkat Ã§ekti

Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, FenerbahÃ§e maÃ§Ä± Ã¶ncesi oyuncularÄ±na maÃ§la ilgili aÃ§Ä±klamada bulunarak, "Sizden bu karÅŸÄ±laÅŸmalardaki disiplini bekliyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Hemen her antrenmanÄ±n ardÄ±ndan oyuncularÄ±yla konuÅŸan teknik direktör Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tek bir konuya dikkat çekiyor: Disiplin. Skor ne olursa olsun aynÄ± konsantrasyonla maça devam etmeleri gerektiÄŸini söyleyen baÅŸarÄ±lÄ± hoca, "Tribünler aceleci olabilir gol için. Ama biz atmosferden etkilenmeden, disiplinli ÅŸekilde oynamalÄ±yÄ±z. Galatasaray maçÄ±nÄ± böyle kazandÄ±k. BeÅŸiktaÅŸ ve BaÅŸakÅŸehir maçlarÄ±nda da skoru bulsak kazanÄ±rdÄ±k. Oyun anlamÄ±nda iyiydik. Sizden bu karÅŸÄ±laÅŸmalardaki disiplini bekliyorum" ifadelerini kullandÄ±.

GÜÇLÜ ORTA SAHA

Fenerbahçe'nin orta sahada Mehmet Topal ve Josef ikilisini oynatacaÄŸÄ± düÅŸünülürken, Trabzonspor merkezi yine üçlü ÅŸeklinde kuracak. Okay ve Onazi'nin önünde Mehmet Ekici görev yapacak. Ekici'den sÄ±k sÄ±k top almasÄ±nÄ± isteyen Ersun Yanal, güçlü bir orta alan kurgusuyla rakibi bunaltmayÄ± planlÄ±yor. Ä°leride N'Doye gol arayacak, kanatlarda Yusuf ve Castillo olacak. Bero cezalÄ±. Savunma dörtlüsü de büyük ölçüde netleÅŸti. Zeki Yavru-Durica-UÄŸur-Mustafa AkbaÅŸ ÅŸeklinde defansÄ±n oluÅŸmasÄ± bekleniyor.

LENS VE VOLKAN'A DÄ°KKAT

Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin etkili kanat oyuncularÄ± Lens ve Volkan Åžen'e özel önlem alÄ±yor. Ä°ki futbolcunun hÄ±zlÄ± ataklarla savunmalarÄ± yorduÄŸunu tespit eden Yanal, sadece Zeki ile Mustafa AkbaÅŸ'a deÄŸil, önlerinde oynayacak Castillo ile Yusuf ErdoÄŸan'a da görev verdi. Yusuf ve Castillo sÄ±k sÄ±k savunmaya gelecek ve Fenerbahçe'nin kanat oyuncularÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸayacak. AynÄ± zamanda UÄŸur Demirok da Moussa Sow'a yakÄ±n oynayacak, rakibine göz açtÄ±rmayacak.

"Ä°TÄ°RAZ YOK"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçÄ±nda hakem Ali PalabÄ±yÄ±k düdük çalacak. Son yÄ±llarda ezeli rakiple oynanan maçlarda hakem hep çok konuÅŸulmuÅŸtu. Bordo-Mavili takÄ±mÄ±n teknik heyeti artÄ±k bunun önüne geçmek istiyor. Ersun Yanal'Ä±n yardÄ±mcÄ±larÄ± maçÄ±n stres düzeyinin yüksek olacaÄŸÄ±nÄ± oyunculara sÄ±k sÄ±k hatÄ±rlatÄ±rken, "Gereksiz itirazlar, stadÄ± gerecek iÅŸler olmasÄ±n. Bu bizim aleyhimize olur. Sakin kalÄ±n ve sadece oyuna odaklanÄ±n" telkininde bulunuldu.