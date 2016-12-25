Ana Sayfa | SPOR 25/12/2016 10:43

Real Madrid'in yÄ±ldÄ±z futbolcusunun Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi mesaj takdir edildi


Real Madrid'in Ã¼nlÃ¼ oyuncusu Ronaldo'nun sosyal medya hesabÄ±ndan Suriyeli Ã§ocuklara ithafen yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nderi takipÃ§ilerinden tam not aldÄ±.

Real Madrid'in Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabÄ± üzerinden Suriyeli çocuklara mesaj gönderdi.Golcü oyuncu Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoda Suriyeli savaÅŸ maÄŸduru çocuklara hitap ederek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;"Ben çok ünlü bir oyuncuyum ama gerçek kahraman sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin, dünya sizinle birlikte. Sizi önemsiyoruz. Ben sizinleyim"

TEBRÄ°K MESAJLARI YAÄžDI

Ronaldo'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ± sosyal medyada büyük beÄŸeni alÄ±rken yÄ±ldÄ±z futbolcuya yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajdan dolayÄ± teÅŸekkür mesajlarÄ± atÄ±ldÄ±.

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