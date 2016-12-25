Ana Sayfa | SPOR 25/12/2016 12:00

Ä°ÅŸte Mario Gomez'in BeÅŸiktaÅŸ kararÄ±


Mario Gomez'i geri getirmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan BeÅŸiktaÅŸ, oyuncudan red cevabÄ± aldÄ±. Gomez, Ä°stanbul'a dÃ¶nmeyi Ã§ok istediÄŸini ancak Wolfsburg'u yarÄ± yolda bÄ±rakamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Yeni sezon iÃ§in mutlaka bir kez daha gÃ¶rÃ¼ÅŸelim" dedi.

Devre arasÄ± transfer döneminde Mario Gomez'i geri getirmek için kollarÄ±nÄ± sÄ±vayan BeÅŸiktaÅŸ, Alman oyuncudan olumsuz yanÄ±t aldÄ±.BeÅŸiktaÅŸ'a dönmeyi çok istediÄŸini söyleyen Gomez'in, "Ben Wolfsburg'u yarÄ± yolda bÄ±rakamam. Sadece Wolfsburg'u deÄŸil hiçbir kulübü yarÄ± yolda bÄ±rakamam. Ä°stanbul'a geri dönmeyi çok istiyorum. Yeni sezon için mutlaka bir kez daha görüÅŸelim" diyerek yöneticilere teÅŸekkür ettiÄŸi öÄŸrenildi.

HEDEF SAMUEL ETO'O

Oldukça sÄ±cak geçen transfer görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan siyah-beyazlÄ± yönetim rotasÄ±nÄ± tamamen Samuel Eto'o'ya çevirdi. Bir süredir bu oyuncuyla temas halinde olan yönetim, Kamerunlu oyuncuyla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerde olumlu yanÄ±t aldÄ±.Önümüzdeki günlerde Antalyaspor ile masaya oturacak olan siyah-beyazlÄ± idareciler, Babel'den sonra bu transferi de bitirmeye çalÄ±ÅŸacak.

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