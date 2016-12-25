Galatasaray teknik direktÃ¶r Riekerink Ã–demeleri Ã¶nce oyunculara yapÄ±n dedi

Galatasaray teknik direktÃ¶r Riekerink'Ä±n vefalÄ± davranÄ±ÅŸÄ± yÃ¶netimin takdirini kazandÄ±.

Sezon baÅŸÄ±nda yÄ±llÄ±k ücreti 900 bin Euro'ya çÄ±karÄ±lan Galatasaray teknik direktör Riekerink'e yönetimin geride kalan 5 ayda hiç ödeme yapmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.BaÅŸakÅŸehir maçÄ± öncesi yöneticilerle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede ödeme planÄ±nda önceliÄŸin futbolculara verilmesini isteyen HollandalÄ± hocanÄ±n 450 bin Euro alacaÄŸÄ± bulunuyor. OynattÄ±ÄŸÄ± fubol ve kenardan müdahaleleri tartÄ±ÅŸma konusu olan Riekerink'in maddi konularda yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±kla yönetimin takdirini kazandÄ±.