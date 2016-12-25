Ana Sayfa | SPOR 25/12/2016 13:48

FenerbahÃ§eli Moussa Sow rÃ¶veÅŸatasÄ±yla CNN YÄ±lÄ±n GolÃ¼ Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼


FenerbahÃ§eli Moussa Sow'un rÃ¶veÅŸata golÃ¼ 'CNN YÄ±lÄ±n GolÃ¼' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.

Fenerbahçeli Moussa Sow'un bu sezon birbiri ardÄ±na kaydettiÄŸi röveÅŸata goller, uluslararasÄ± alanda da takdir gördü. Senegalli forvetin Avrupa Ligi'nde Manchester United filelerine gönderdiÄŸi top, CNN International'de yÄ±lÄ±n golüne aday gösterilmiÅŸti.Las Palmas'tan Boateng, Ittihad'dan Ziyad Al-Sahafi ve Penang'dan Faiz Subri gibi isimlerle çekiÅŸen sarÄ±-lacivertli oyuncu, anketi ilk sÄ±rada bitiren isim oldu. Sow'un golü böylece yÄ±lÄ±n golü ödülüne layÄ±k görüldü. CNN'den yapÄ±lan açÄ±klamada 'CNN YÄ±lÄ±n Golü ödülünü kazandÄ±ÄŸÄ± için Moussa Sow'u tebrik ederiz' denildi.

HAFTANIN GOLÜ DE SEÇÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

YÄ±ldÄ±z forvetin ceza sahasÄ± çizgisine yakÄ±n bir bölümden kaydettiÄŸi bu nefis gol, CNN International'de KasÄ±m ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda en güzel golüne de aday gösterilmiÅŸ ve 230 bin oy ve yüzde 49'luk oranla birinci seçilerek HaftanÄ±n Golü ödülüne de layÄ±k görülmüÅŸtü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Advocaat'Ä±n gÃ¶zÃ¼ne giremeyen Salih UÃ§an'a teklif yapÄ±yor

FenerbahÃ§eli sporcu Salih UÃ§an'Ä±n sezon sonuna kadar kiralÄ±k olmasÄ± Antalya, Konya ve Ã‡aykur Rize'den teklif yaÄŸmasÄ±na sebep oldu.


Galatasaray teknik direktÃ¶r Riekerink Ã–demeleri Ã¶nce oyunculara yapÄ±n dedi

Galatasaray teknik direktÃ¶r Riekerink'Ä±n vefalÄ± davranÄ±ÅŸÄ± yÃ¶netimin takdirini kazandÄ±.


Ä°ÅŸte Mario Gomez'in BeÅŸiktaÅŸ kararÄ±

Mario Gomez'i geri getirmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan BeÅŸiktaÅŸ, oyuncudan red cevabÄ± aldÄ±. Gomez, Ä°stanbul'a dÃ¶nmeyi Ã§ok istediÄŸini ancak Wolfsburg'u yarÄ± yolda bÄ±rakamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Yeni sezon iÃ§in mutlaka bir kez daha gÃ¶rÃ¼ÅŸelim" dedi.