FenerbahÃ§eli Moussa Sow rÃ¶veÅŸatasÄ±yla CNN YÄ±lÄ±n GolÃ¼ Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

FenerbahÃ§eli Moussa Sow'un rÃ¶veÅŸata golÃ¼ 'CNN YÄ±lÄ±n GolÃ¼' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.

Fenerbahçeli Moussa Sow'un bu sezon birbiri ardÄ±na kaydettiÄŸi röveÅŸata goller, uluslararasÄ± alanda da takdir gördü. Senegalli forvetin Avrupa Ligi'nde Manchester United filelerine gönderdiÄŸi top, CNN International'de yÄ±lÄ±n golüne aday gösterilmiÅŸti.Las Palmas'tan Boateng, Ittihad'dan Ziyad Al-Sahafi ve Penang'dan Faiz Subri gibi isimlerle çekiÅŸen sarÄ±-lacivertli oyuncu, anketi ilk sÄ±rada bitiren isim oldu. Sow'un golü böylece yÄ±lÄ±n golü ödülüne layÄ±k görüldü. CNN'den yapÄ±lan açÄ±klamada 'CNN YÄ±lÄ±n Golü ödülünü kazandÄ±ÄŸÄ± için Moussa Sow'u tebrik ederiz' denildi.

HAFTANIN GOLÜ DE SEÇÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

YÄ±ldÄ±z forvetin ceza sahasÄ± çizgisine yakÄ±n bir bölümden kaydettiÄŸi bu nefis gol, CNN International'de KasÄ±m ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda en güzel golüne de aday gösterilmiÅŸ ve 230 bin oy ve yüzde 49'luk oranla birinci seçilerek HaftanÄ±n Golü ödülüne de layÄ±k görülmüÅŸtü.