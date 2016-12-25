Ana Sayfa | SPOR 25/12/2016 14:02

Advocaat'Ä±n gÃ¶zÃ¼ne giremeyen Salih UÃ§an'a teklif yapÄ±yor


FenerbahÃ§eli sporcu Salih UÃ§an'Ä±n sezon sonuna kadar kiralÄ±k olmasÄ± Antalya, Konya ve Ã‡aykur Rize'den teklif yaÄŸmasÄ±na sebep oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat'Ä±n gözüne giremeyen Salih Uçan'a, sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak Antalya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Konya ve Çaykur Rize'den teklif geldi.Hedefi yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmek olan genç oyuncuyu satÄ±n alma opsiyonlu kiralÄ±k olarak Sampdoria'nÄ±n da istediÄŸi kaydedildi. Salih'in menajerinin de genç futbolcunun sözleÅŸmesine 4 milyon Euro satÄ±n alma opsiyonu koydurmak istediÄŸi belirtildi.

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