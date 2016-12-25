Galatasaray Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸov yaptÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 maÄŸlup etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 maÄŸlup ederek 2016'ya farklÄ± galibiyetle veda etti. Maçta 1 gol 3 asistle oynayan Sneijder yÄ±ldÄ±zlaÅŸÄ±rken, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ilk yarÄ±yÄ± 33 puanla 3. sÄ±rada tamamladÄ±.

GALATASARAY TUTUK BAÅžLADI

KarÅŸÄ±laÅŸmaya Galatasaray istediÄŸi tempoda baÅŸlayamadÄ±. Oyunu rakip yarÄ± alana yakÄ±mayan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, Ä°lk pozisyonu Ba'nÄ±n hatasÄ±ndan buldu. 11. dakikada tecrübeli ismin sektirdiÄŸi topu kapan Eren Derdiyok, saÄŸdan ceza sahasÄ±na giren Selçuk Ä°nan'Ä± gördü. Bu futbolcunun, dengesini kaybettiÄŸi sÄ±rada yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta, meÅŸin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

DE JONG AÇILIÅžI YAPTI

30. dakikada Galatasaray bir duran topta öne geçti. SaÄŸ tarafta serbest atÄ±ÅŸ kullanan Sneijder'in ceza sahasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ortada, arka direkte iyi yükselen De Jong kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara yolladÄ±. HollandalÄ± yÄ±ldÄ±z, Galatasaray formasÄ±yla ilk golünü atarken, 625 gün sonra bu sevinci yaÅŸadÄ±. De Jong, son olarak nisan 2015'de Milan formasÄ±yla Sampdoria aÄŸlarÄ±nÄ± sarsmÄ±ÅŸtÄ±.

SAJAD BERABERLÄ°ÄžÄ° BULDU

39. dakikada Aytemiz Alanyaspor skoru eÅŸitledi. Berkan Emir'in soldan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada, ön direkte Sajad ÅŸÄ±k kafa vuruÅŸuyla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± uzak köÅŸeden filelerle buluÅŸturdu. BaÅŸarÄ±lÄ± futbolcu, bu sezon ilk kez gol attÄ±. galatasaray ise bu sezon 9. kez kafa golü yemiÅŸ olduç. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, son 3 lig maçÄ±nda 4 kez kalesinde kafa golü gördü.

GALATASARAY ÅžOVA BAÅžLADI

45. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Selçuk Ä°nan'Ä±n saÄŸdan ortasÄ±nda, ön direkte Sneijder'in yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸ sonrasÄ±nda kaleci Zlamal'Ä± da geçen topu, çizgi üzerinde Gassama ters bir vuruÅŸla kendi aÄŸlarÄ±na gönderdi: 2-1.Ä°kinci yarÄ±ya Selçuk'un yerine Hamit'le baÅŸlayan Galatasaray, golü de çok erken buldu. 51. dakikada eren'in pasÄ±nda Sneijder cez sahasÄ± çizgisinde harika aÅŸÄ±rttÄ±, Ba'nÄ±n ayaÄŸÄ±nÄ± sÄ±yÄ±ran top aÄŸlarla buluÅŸtu ve fark ikiye çÄ±ktÄ±. Sneijder bu sezon 2. kez gol sevinci yaÅŸadÄ±.

SNEIJDER'DEN 3 ASÄ°ST

Golden 4 dakika sonra bu kez Sneijder saÄŸ kanattan ortaladÄ±, Eren ön direkte dokundu ve bu sezonki 7. golüne imza atarak sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± iyice rahatlattÄ±.

MaçÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Sneijder, bu maçtaki 3. asistini 80. dakikada Josue'ye yaptÄ±. MüthiÅŸ paslaÅŸmalar sonucunda gelen son pasta HollandalÄ±, golü atmak yerine Josue'ye al da at dei ve fark 4'e çÄ±ktÄ±. Kalan bölümde baÅŸka gol olmadÄ± ve Galatasaray, maçÄ± 5-1 kazandÄ±. Bu sezon ilk kez 5 gol atan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ilk yarÄ±yÄ± da 33 puanla tamamladÄ±.