Trabzonspor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in kapanÄ±ÅŸ mÃ¼cadelesinde Trabzonspor ve FenerbahÃ§e karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akÅŸam yapacaklarÄ± maçla 118. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker StadÄ±'nda 13 Åžubat 1974'te yapÄ±lan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye KupasÄ± çeyrek final maçÄ±yla baÅŸlayan 42 yÄ±llÄ±k rekabette, galibiyet sayÄ±sÄ±nda Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüÄŸü bulunuyor.

SarÄ±-lacivertli ekip, 86 lig, 12 Türkiye KupasÄ±, 9 özel, dörder CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k KupasÄ± ve 2 TSYD KupasÄ± olmak üzere, toplam 117 maçtan 47'sini kazandÄ±, bordo-mavili takÄ±m ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 33 karÅŸÄ±laÅŸmada eÅŸitliÄŸi bozamadÄ±. Fenerbahçe'nin 146 golüne, Trabzonspor 126 golle cevap verdi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçÄ± ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Fenerbahçe maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yöneteceÄŸi mücadele LÄ°G TV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.