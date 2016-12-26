BeÅŸiktaÅŸ'la anlaÅŸan Babel TÃ¼rkiye'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na bÃ¶yle cevap verdi

Babel'in BeÅŸiktaÅŸ'la anlaÅŸmasÄ± Ã¼zerine TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± soruldu. Babel, "Kesinlikle hayÄ±r... Korkmuyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼nyanÄ±n her yerinde oluyor." dedi.

Babel'in BeÅŸiktaÅŸ'la anlaÅŸmasÄ± Hollanda basÄ±nÄ±nda da geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Ülke medyasÄ±na konuÅŸan Babel, Türkiye'de yeni bir maceraya atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.HollandalÄ± yÄ±ldÄ±z, "Türkiye'de yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±larÄ± seni endiÅŸelendirmiyor mu?" ÅŸeklinde soru üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi:

"AVRUPA YANLIÅž BÄ°R YAKLAÅžIM Ä°ÇÄ°NDE"

"Kesinlikle hayÄ±r... Korkmuyorum, çünkü terör saldÄ±rÄ±larÄ± dünyanÄ±n her yerinde oluyor. Paris, Nice ve son olarak Berlin'de yaÅŸananlar ortada. Bence Avrupa, bu konuda yanlÄ±ÅŸ bir yaklaÅŸÄ±m içinde. Ben Türkiye'yi çok iyi tanÄ±yorum. Herhangi bir Avrupa ülkesinden farkÄ± yok. Hatta bazÄ± artÄ±lara sahip. Özellikle insanlarÄ± çok sÄ±cak.''