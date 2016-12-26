Mehmet Demirkol, son haftalarda skandal kararlara imza atan hakemleri aÃ§Ä±kladÄ±

NTV Spor'da yayÄ±nlanan ''Spor Servisi'' adlÄ± programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, oynanan lig maÃ§larÄ±nda sÄ±kÃ§a yaÅŸanan hatalarÄ± ve bu kararlarÄ± veren hakemleri aÃ§Ä±kladÄ±.

NTV Spor'da yayÄ±nlanan ''Spor Servisi'' adlÄ± programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, son haftalarda üst üste gelen hakem hatalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Demirkol, Karabükspor maçÄ±nda skandal bir karara imza atan Halil Umut Meler'i FIFA'ya ÅŸikayet edeceÄŸini söyledi.Ä°ÅŸte Demirkol'un sözleri:"Hakemler inanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil. ArtÄ±k hangi maçta, hangi hakem ne saçmalÄ±k yaptÄ± onlarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Halis Özkahya yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir adam, dizilerde oynayabilir ama hakemlik yapmasÄ±n. Türk hakemleri, Türkiye Ligi'ni sabote ediyor. Hüseyin Göçek golü veriyor, sonra iptal ediyor. Neden? BaÅŸakÅŸehir'in yerine 3 büyüklerin o golü iptal edilseydi ÅŸu an ortalÄ±k yanÄ±yordu."

"FIFA'YA ÅžÄ°KAYET EDECEÄžÄ°M"

"Cüneyt ÇakÄ±r en az 1 ay dinlendirilmeli. Kalecinin eline çarpan top için penaltÄ± verilir mi ya? Eldiveni görmüyor musun? Kurallara aykÄ±rÄ± hareket ederek Halil Umut Meler'i FIFA hakemi yapÄ±yorsunuz. Bu, Türk futbolunu sabote etmektir. Halil Umut Meler'e kokart takÄ±lmasÄ±nÄ± FIFA'ya ÅŸikayet edeceÄŸim. O zaman kokartÄ± nasÄ±l sökülüyor görürsünüz."Demirkol, program moderatörü Fuat AkdaÄŸ'Ä±n "Gerçekten ÅŸikayet edecek misin?" sorusuna "EdeceÄŸim" cevabÄ±nÄ± verdi.

HALÄ°L UMUT MELER NE YAPMIÅžTI?

Kayserispor ile Karabükspor arasÄ±nda oynanan maçta Nakoulma'nÄ±n ÅŸutunda topun Dany'nin eline çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Halil Umut Meler, penaltÄ± kararÄ± verip Kamerunlu stopere de kÄ±rmÄ±zÄ± kart göstermiÅŸti. Bu skandal karar sonrasÄ± 10 kiÅŸi kalÄ±p penaltÄ±dan da gol yiyen konuk ekip, Kayserispor'a 2-0 maÄŸlup oldu.