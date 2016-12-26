FenerbahÃ§e Shakhtar Donetsk'li Taison'la transfer iÃ§in masaya oturdu

Shakhtar'Ä±n, kontratÄ± sezon sonu biten BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± bedava kaybetmektense FenerbahÃ§e ile anlaÅŸma yoluna gideceÄŸi sÃ¶ylendi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Shakhtar Donetsk'li Taison'la ilgili Brezilya basÄ±nÄ± hayli iddialÄ± bir habere imza attÄ±. Goal.com'un Brezilya kolu, sarÄ±-lacivertlilerin 27 yaÅŸÄ±ndaki sol kanat oyuncusunu renklerine katmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

TRANSFER BÜTÇESÄ° 7 MÄ°LYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin ocak ayÄ± içinde Taison'a imza attÄ±racaÄŸÄ±, Shakhtar'Ä±n, kontratÄ± sezon sonu biten BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± bedava kaybetmektense Fenerbahçe ile anlaÅŸma yoluna gideceÄŸi vurgulandÄ±. Haberin detayÄ±nda ise sarÄ±-lacivertli kulübün devre arasÄ± transfer bütçesinin 7 milyon Euro olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Yönetici Ali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, önceki hafta Ä°stanbul'da oyuncunun avukatÄ± Paulo Bordonaro ile bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°talyan avukata önceliklerinin Taison'u kiralamak olduÄŸunu bildirmiÅŸ, ÅŸartlarÄ±n uymamasÄ± halinde oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedelsiz renklerine katmak istediklerini söylemiÅŸti.

20 MAÇTA 7 GOL

2 kez Brezilya Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± giyen da bu sezon toplam 20 maça (12'si lig, 8'i Avrupa) çÄ±ktÄ±, 7 gollük bir performans sergiledi. Daha önce BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da teklif sunduÄŸu Taison'un sözleÅŸmesini uzatmak istemeyen Ukrayna ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde sambacÄ±ya devre arasÄ±nda yol verebileceÄŸi ileri sürülmüÅŸtü.