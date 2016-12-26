Emmanuel Emenike'nin yeni takÄ±mÄ± belli oldu

Emmanuel Emenike, Spartak Moskova ile bu sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak anlaÅŸtÄ±.

Yönetimden transfer görüÅŸmesi yapmak için izin alan NijeryalÄ± golcü ile menajeri Erdem Konyar, Spartak Moskova yöneticileriyle Moskova'da masaya oturdu ve satÄ±n alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak anlaÅŸmaya vardÄ±.Fenerbahçe bu transfer karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda herhangi bir bonservis bedeli almayacak, Rus kulübü Emenike'nin 6 aylÄ±k maaÅŸÄ±nÄ± ödeyecek. Emenike Fenerbahçe formasÄ±yla bu sezon ligde 10 maça çÄ±kan, 3 gol atÄ±p 3 de asist yaptÄ±.