2016'nÄ±n en iyi hakemleri sÄ±ralamasÄ±nda CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r kaÃ§Ä±ncÄ± oldu

UluslararasÄ± Futbol Tarihi ve Ä°statistikleri Federasyonu (IFFHS), CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'Ä± 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi 5. hakemi seÃ§ti

IFFHS'nin internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla bu yÄ±l 30. kez düzenlenen oylamada, 2016'nÄ±n en iyi hakemleri belirlendi. Bu sene hem Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± hem de UEFA Åžampiyonlar Ligi finalini yöneten Ä°ngiliz Mark Clattenburg, 141 puanla kariyerinde ilk kez bu ödüle layÄ±k görüldü.

2014 ve 2015'teki oylamanÄ±n galibi Ä°talyan hakem Nicola Rizzoli, 65 puanla 2'nci, 2011'in en iyi hakemi seçilen Macar Viktor Kassai ise 55 puanla 3'üncü oldu.

Geçen yÄ±lÄ±n 3'üncüsü Türk hakem Cüneyt ÇakÄ±r ise 28 puanla 5'inci sÄ±rada yer aldÄ±.

En fazla oy alan 10 hakem ÅŸöyle:

1. Mark Clattenburg (Ä°ngiltere) 141 puan

2. Nicola Rizzoli (Ä°talya) 65

3. Viktor Kassai (Macaristan) 55

4. Jonas Eriksson (Ä°sveç) 43

5. Cüneyt ÇakÄ±r (Türkiye) 28

Björn Kuipers (Hollanda) 28

7. Felix Brych (Almanya) 26

8. Martin Atkinson (Ä°ngiltere) 20

9. Damir Skomina (Slovenya) 19

10. Nestor Pitana (Arjantin) 14