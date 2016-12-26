Samuel Eto'o BeÅŸiktaÅŸ'a mÄ± gidiyor

Antalyaspor'un dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ golcÃ¼sÃ¼ Samuel Eto'nun BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olacaÄŸÄ±na dair haberler spor gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ara transferin ilk imzasÄ±nÄ± HollandalÄ± sol açÄ±k Ryan Babel'e attÄ±ran Siyah BeyazlÄ±lar ÅŸartlarÄ±n uygun olmasÄ± halinde Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o'yu da kadrosuna katmak istiyor.

Antalyaspor Teknik Direktörü RÄ±za ÇalÄ±mbay'Ä±n BeÅŸiktaÅŸ'tan Kerim Frei ve Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu gibi oyuncularÄ± istemesi ile baÅŸlayan süreç BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da Eto'o konusunda istekli olmasÄ± ile bu kez sonuçlanmaya yakÄ±n duruyor.

Kamerunlu golcüyü sezon sonunda satÄ±n almak ÅŸartÄ± ile kiralamak isteyen BeÅŸiktaÅŸ yönetimi resmi giriÅŸimlerine bir kaç gün içinde baÅŸlayacak. Öncesinde aracÄ±lar yolu ile Antalyaspor'un ne istediÄŸini öÄŸrenen yönetim bonservis isteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k güney ekibine Kerim Frei ve Aras Özbiliz ile bir miktar para vererek önce kiralamayÄ± ve sezon sonunda da satÄ±n almayÄ± teklif etmiÅŸ durumda.

Sezon baÅŸÄ±nda da Eto'o için 5 milyon euro isteyen Antalyaspor yönetiminin BeÅŸiktaÅŸi'a nasÄ±l bir cevap vereceÄŸi ve transfer sürecinin nasÄ±l geliÅŸeceÄŸini önümüzdeki günler belirleyecek. Ancak sezon baÅŸÄ±nda olduÄŸu gibi devre arasÄ±nda da BeÅŸiktaÅŸ'a gelmeyi çok isteyen Eto'o 'nun yanÄ± sÄ±ra teknik direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay'Ä±n tavrÄ± da BeÅŸiktaÅŸ yönetimini umutlandÄ±ran sebepler arasÄ±nda. Ä°stediÄŸi oyuncularÄ±n alÄ±nmasÄ± durumunda Eto'o'nun gidiÅŸi için onay veren ÇalÄ±mbay Kamerunlu golcünün gidiÅŸi için Kerim Frei ve Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nun alÄ±nmasÄ±nÄ± ÅŸart koÅŸuyor. Her iki kulübün baÅŸkanÄ± ve yöneticilerinin bir kaç gün içinde bir araya gelerek bu transfer pazarlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ± bekleniyor.

ERDAL TORUNOÄžULLARI'NDAN ETO'O AÇIKLAMASI

BeÅŸiktaÅŸ ile Eto'o transferinde bu geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±rken Siyah beyazlÄ± yönetici Erdal TorunoÄŸullarÄ±'nÄ±n sosyal medyada Eto'o ile ilgili bir karikatürü beÄŸenmesi taraftarlarÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±.

TorunoÄŸullarÄ± konu ile alakalÄ± ''sosyal medya hesaplarÄ±mÄ± kÄ±zÄ±m yönetiyor. O'nun yaptÄ±ÄŸÄ± bir beÄŸeni oldukça heyecan yaratmÄ±ÅŸ. Ä°çinde benim soyadÄ±mÄ±n da olduÄŸu esprili bir karikatür, gördükten sonra ben de beÄŸendim açÄ±kçasÄ±. Ama herkesin de bildiÄŸi gibi benim transferler ile hiç bir alakam yok. Transfer iÅŸlerini diÄŸer yönetici arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yapÄ±yor. Eto'o çok iyi ve çok beÄŸendiÄŸim bir oyuncu ama benim herhangi bir ÅŸekilde içinde olduÄŸum transfer görüÅŸmesi yok'' diye açÄ±klama yaptÄ±.

Kaynak: DHA