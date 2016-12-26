Trabzonspor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± saat kaÃ§ta hangi kanalda

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸacak olan Trabzonspor ve FenerbahÃ§e, tÃ¼m futbolseverleri ekranlara kilitleyecek.

Trabzonspor Fenerbahçe maçÄ± futbolseverleri ekran baÅŸÄ±na kilitleyecek. KarÅŸÄ±laÅŸma öncesi her iki takÄ±mÄ±n teknik direktörlerinden de temkinli açÄ±klamalar gelirken Bordo-Mavili ekip rakibini devirerek sahalarÄ±ndaki son maçtan galibiyetle ayrÄ±lmak istiyor. Bugüne kadar 82 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen iki takÄ±m arasÄ±ndaki en gollü maç ise 1990 yÄ±lÄ±nda 5-3 biten karÅŸÄ±laÅŸma olmuÅŸtu.

Ersun Yanal: Son maçta tarihe geçelim.

Avni Aker’de son maça çÄ±kacaklarÄ±nÄ± söyleyen Bordo Mavi’nin teknik direktörü Ersun Yanal’dan önemli açÄ±klamalar. 14 maçtÄ±r (6.5 yÄ±ldÄ±r) SarÄ± Lacivertli takÄ±mÄ± yenemediklerini söyleyen Yanal, Avni Aker’de oynanacak son maçta galip gelip tarihe geçmek istediklerini dile getirdi. Yanal “YÄ±llar sonra Avni Aker’de oynanacak olan bu son maç konuÅŸulacak. Avni Aker’de oynanacak son maç veda maçÄ±dÄ±r. Bu yüzden son maçÄ± yenip, 3 puanÄ± alÄ±p tarihe geçmek istiyoruz” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Dick Advocaat: Rakibinizin durumu siz yanÄ±ltmasÄ±n

SarÄ± Lacivertli takÄ±mÄ±n teknik direktörü Dick Advocaat’ten oyuncularÄ±na önemli uyarÄ±. HollandalÄ± teknik direktör, Fener’in Trabzon’a karÅŸÄ± üstünlüÄŸünün olmasÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu söylerken, son haftalardaki Trabzon’un oyununu küçük görmeyeceklerini ve futbolcularÄ±nÄ± uyardÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Son haftalardaki takÄ±mÄ±n oyun tarzÄ±nÄ± beÄŸenmeyen Advocaat, bu duruma çok takÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Devre arasÄ±nda alÄ±nacak oyuncularla daha güçlü olacaklarÄ±nÄ± söyleyen teknik direktör, yeniden çÄ±kÄ±ÅŸa geçeceklerine inandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Advocaat rakip takÄ±mlar için: TakÄ±mlarÄ± artÄ±k yakÄ±ndan tanÄ±yoruz. Biz kazanarak devam ettiÄŸimiz müddetçe, birinciliÄŸe oynayan takÄ±mlar puan kaybedecekler ki ÅŸimdiden gözüküyor. Önce BeÅŸiktaÅŸ sonra BaÅŸakÅŸehir puan kaybettiler. Bu durumu Fener avantaja çevirmek zorunda. Galip gelirsek zirveye daha çok yaklaÅŸÄ±rÄ±z, açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

MAÇIN HAKEMÄ°

Süper Lig’te 2016-2017 futbol sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe’yi aÄŸÄ±rlayacak. Hüseyin Avni Aker StadÄ±’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmada hakem Ali PalabÄ±yÄ±k düdük çalacak. Ali PalabÄ±yÄ±k’Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ise Kemal YÄ±lmaz, Serkan Olguncan ve Tolga Özkalfa yapacak. Ali PalabÄ±yÄ±k SarÄ± Lacivertli takÄ±mÄ±n son olarak 27 KasÄ±m 2016 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada düdük çaldÄ±. Fener, karÅŸÄ±laÅŸmadan 5-2 galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yönettiÄŸi son Trabzonspor maçÄ± ise 27 AÄŸustos 2016 tarihindeydi. Gaziantepspor deplasmanÄ±na giden Trabzonspor maçtan 1-0 yenik ayrÄ±ldÄ±.

KARÅžILAÅžMA ÖNCESÄ° PUAN DURUMU

Yeni sezona iyi bir baÅŸlangÄ±ç yapamayan Fenerbahçe’nin teknik direktör deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ± toparlanma süreci uzun sürdü. Bu sezon çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 15 karÅŸÄ±laÅŸmada 7 maÄŸlubiyeti bulunan Trabzonspor ise 18 puanla ligin 11. sÄ±rasÄ±nda yer alÄ±yor. Ä°lk yarÄ±yÄ± iyi bir ÅŸekilde kapatmak için sahaya çÄ±kacak olan Trabzonspor zorlu mücadeleden galip gelerek Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazanmak için mutlak galibiyet isteyecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kötü giden sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Fenerbahçe’den 3 puanÄ± almak isteyen bordo-mavili ekibin kendi evinde gerçekleÅŸtireceÄŸi mücadele 26 KasÄ±m Pazartesi günü saat 20:00’da yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ Lig Tv ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda oynanan resmi karÅŸÄ±laÅŸmalarda 10 maçtÄ±r galip gelemeyen Trabzonspor bu hasrete son vermek istiyor. Fenerbahçe’de kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Emmanuel Emenike ve Van Der Wiel bu mücadelede takÄ±mlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakacak. Öte yandan Trabzonspor’da Matus Bero, Fenerbahçe’de ise Martin Skrtel sarÄ± kart cezalarÄ± nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyemeyecek.

Mücadele öncesi her iki takÄ±mÄ±n da muhtemel 11’i ÅŸöyle;

Trabzonspor: Onur,Zeki,Durica,UÄŸur,Mustafa AkbaÅŸ,Onazi,Okay,Mehmet Ekici,Castillo,Yusuf ErdoÄŸan,N’Doye

Fenerbahçe: Volkan,Åžener,Kjaer ,Neustadter,Ä°smail,M.Topal,Souza,Lens,Alper,Sow,Fernandao