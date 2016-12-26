Trabzonspor FenerbahÃ§e maÃ§Ä±ndan Ã¶nce gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nÄ±yor

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™de bu akÅŸam HÃ¼seyin Avni Aker Stadyumuâ€™nda oynanacak maÃ§ iÃ§in geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nÄ±yor.

Spor Toto Süper Lig’de 26 AralÄ±k Pazartesi günü saat 20.00’de Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakasÄ± için Trabzon Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±nacak. GeçtiÄŸimiz sezon iki takÄ±m arasÄ±nda Trabzon’da oynanan maçÄ±n 89. dakikasÄ±nda yardÄ±mcÄ± hakem Volkan Bayarslan’a yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ve yaÅŸanan saha olaylarÄ± nedeniyle maç tatil edilmiÅŸti. Bunun gibi olaylarÄ±n önüne geçmek için bu sene Trabzon Emniyet MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan stat içerisinde sadece Trabzon’daki polisler görevlendirilecek. Ekipler için bir kroki hazÄ±rlanÄ±rken, görev yapacak polislere belirlenen yerler zimmet edilecek. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan takviye olarak gelecek olan polis ekiplerinin ise stat dÄ±ÅŸÄ±nda görev yapacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Öte yandan, 2014-2015 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasÄ±nda 4 Nisan 2015 Cumartesi akÅŸamÄ± Çaykur Rizespor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸan Fenerbahçe 5-1’lik galibiyetin ardÄ±ndan Ä°stanbul’a dönmek üzere otobüsle Rize’den Trabzon HavalimanÄ±’na yola çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±-Lacivertli kafileyi taÅŸÄ±yan otobüse saat 22.15 sÄ±ralarÄ±nda Trabzon’un Sürmene Ä°lçesi giriÅŸinde saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸti. Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen saldÄ±rÄ± aradan geçen 20 ayÄ±n ardÄ±ndan aydÄ±nlatÄ±lamadÄ±.