Ãœmit Karan canlÄ± yayÄ±nda adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Eski GalatasaraylÄ± futbolcu Ãœmit Karan, canlÄ± yayÄ±nda MHK baÅŸkan adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Ümit Karan, Telegol programÄ± canlÄ± yayÄ±nda resmi olarak MHK baÅŸkan adayÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Karan'Ä±n sözleri ÅŸu ÅŸekilde:"YanÄ±ma 2 adam alÄ±rÄ±m. 3'lü veya 4'lü koalisyon gibi. Her takÄ±mdan bir adam alacaÄŸÄ±m. Fenerbahçe, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'dan.

"KONUÅžMALARINA Ä°ZÄ°N VERECEÄžÄ°M"

DiyeceÄŸim ki ÅŸu hoca, ÅŸu maça çÄ±kÄ±yor. Ondan sonra o hakemin o takÄ±mlara karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± ortaya koyacaÄŸÄ±m. BaÅŸkan adayÄ± olarak hakemlerin konuÅŸmasÄ±na izin vereceÄŸim.

"GEREKÄ°RSE ONLARLA BERABER KOÅžACAÄžIM"

Ben baÅŸkansam MHK'nÄ±n kaptanÄ± sayÄ±lÄ±rÄ±m. Hakemlerle her hafta ilgilenmek zorundayÄ±m. Gerekirse onlarla koÅŸarÄ±m, beraber maç seyrederim. Ä°lgilenmem lazÄ±m. OnlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmamam gerekiyor.

"HAKEMLERÄ°N PERFORMANSINA GÖRE PARALARINI VERECEÄžÄ°M"

Video hakem gelince hakemlerin ücreti düÅŸürülsün, ben o parayÄ± video hakem sistemine harcarÄ±m. AyrÄ±ca hakemlerin performansÄ±na göre paralarÄ±nÄ± veririm."