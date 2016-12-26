Ana Sayfa | SPOR 26/12/2016 21:50

FenerbahÃ§e Trabzonspor'u sahasÄ±nda yÄ±ktÄ± geÃ§ti

trabzonspor fenerbahÃ§e

Spor Toto SÃ¼per Lig'de yapÄ±lan maÃ§ta FenerbahÃ§e, Trabzonspor'u 3-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 27. dakikasÄ±nda saÄŸ taraftan yapÄ±lan ortada, ceza alanÄ± içinde De Souza'nÄ±n kafa vuruÅŸunda, Yusuf ErdoÄŸan filelere doÄŸru giden topa çizgi üzerinde koluyla müdahale etti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Ali PalabÄ±yÄ±k, penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterirken Yusuf ErdoÄŸan'Ä± da kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±raktÄ±. 

29. dakikada Fernandao'nun kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda, kaleci Onur Recep KÄ±vrak'Ä±n saÄŸ köÅŸesine doÄŸru gelen topa müdahalesine raÄŸmen meÅŸin yuvarlak filelerle buluÅŸtu: 0-1 

40. dakikada Fenerbahçe, farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. Orta alanÄ±n saÄŸ tarafÄ±ndan ilerleyerek Onazi'den sÄ±yrÄ±lan Lens, topu arka direkteki Sow'un önüne bÄ±raktÄ±. Bu futbolcu da altÄ±pas içinde uygun durumda yerden bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gönderdi: 0-2

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n 2-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

Ä°kinci yarÄ±

Mücadelenin 67. dakikasÄ±nda Fenerbahçe, farkÄ± 3'e yükseltti.Sol taraftan ceza alanÄ±na giren Lens'in sert ÅŸutunda, Onur Recep KÄ±vrak'Ä±n müdahalesine karÅŸÄ±n meÅŸin yuvarlak filelerle buluÅŸtu: 0-3

Maçta kalan dakikalarda baÅŸka gol olmadÄ± ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

 
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