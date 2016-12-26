Ana Sayfa | SPOR 26/12/2016 21:53

HollandalÄ± teknik adamdan FenerbahÃ§elilere transfer mÃ¼jdesi

Advocaat

FenerbahÃ§e teknik direktÃ¶rÃ¼ Advocaat, Trabzonspor galibiyetinin ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Ä°ÅŸte Advocaat'Ä±n açÄ±klamalarÄ±;

"Tüm maçÄ± kontrol ettik. Çok güzel goller attÄ±k. Bu akÅŸam kazanmayÄ± hak ettik, tüm takÄ±m çok iyi oynadÄ±."

"2-3 TRANSFER YAPMAYA ÇALIÅžACAÄžIZ"

"EÄŸer bir oyuncuyu getiriyorsam, bir sebebim vardÄ± ve ona inanÄ±yorumdur. Bugün de iÅŸini yaptÄ±. Ben zaten tüm takÄ±mdan memnunum. TakÄ±mÄ± geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz tabii, eÄŸer mümkün olursa. Kimin gideceÄŸine de baÄŸlÄ±. BazÄ± oyuncular takÄ±mdan ayrÄ±lacak, belki kiralÄ±k gidecekler. Neyin uygun, neyin uygun olmadÄ±ÄŸÄ±yla alakalÄ± bir durum."

BEN ARFA YANITI

Advocaat Fenerbahçe'nin kiralamak için anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Ben Arfa ile ilgili soruya önce 'Kim' dedi daha sonra yanÄ±t verdi, "Ben Manchester City'nin saÄŸ beki ile ilgili çok ÅŸey okudum. Tek nokta neye ihtiyacÄ±mÄ± var ve kimler buraya gelmek istiyor. Ben belki sizi buraya getirmek istiyordumdur ama siz gelmek istemiyorsunuzdur. TakÄ±ma 2-3 transfer yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Daha güçlü hale gelebilmek için..." cevabÄ±nÄ± verdi.

'Ä°LK YARI Ä°YÄ° Ä°Åž ÇIKARDIK'

"AslÄ±nda maçtan önceki röportajda söyledim, ilk yarÄ±da en baÅŸ kÄ±sÄ±m hariç iyi iÅŸ çÄ±kardÄ±k. 12 maçta sadece 1 maçtan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±k. Ä°lk 3 maça bakÄ±yoruz ve sadece 1 puan almÄ±ÅŸÄ±z, bunun arkasÄ±ndn koÅŸuyoruz hala. Onun acÄ±sÄ±nÄ± çekiyoruz.

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