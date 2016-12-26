Lens FenerbahÃ§e'den gidiyor mu

FenerbahÃ§e'nin HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Lens, sarÄ± lacivertli kulÃ¼pteki geleceÄŸiyle ilgili konuÅŸtu

Fenerbahçe'nin HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Jeremain Lens, Trabzonspor galibiyetinin ardÄ±ndan önemli bir açÄ±klama yaptÄ±.

Ä°ÅŸte Jeremain Lens'in açÄ±klamalarÄ±:

"Öncelikle tüm harika destekten ötürü teÅŸekkür etmek istiyorum. Sunderland'de zor bir dönem geçirdikten sonra buraya geldim. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde takÄ±ma adapte oldum. Bu akÅŸamki gibi performanslar göstermemde tüm takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m yardÄ±mcÄ± oldu."

GELECEK SEZON FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

"GeleceÄŸimin nasÄ±l olacaÄŸÄ± bana baÄŸlÄ± deÄŸil. SöyleyebileceÄŸim tek ÅŸey, Fenerbahçe'de geçirdiÄŸim zamandan keyif alÄ±yorum. Tüm harika taraftarlarÄ±n desteÄŸini her zaman hissediyorum. Hala önümüzde ligin ikinci yarÄ±sÄ± var. UmarÄ±m daha iyi oynar, daha fazla gol atar, asist yapabilirim. Sezon sonunda ne olacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz. Önce sonuna kadar ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürelim, sonrasÄ±nda neler olacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz."