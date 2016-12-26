Chelsea Ä°ngiltere Premier Liginde tarih yazdÄ±

Chelsea, ligde daha Ã¶nce 2008-2009'un son 5 karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile 2009-2010'un ilk 6 mÃ¼cadelesini kazanarak iki sezonu kapsayan dÃ¶nemde 11 maÃ§lÄ±k galibiyet serisi yakalamÄ±ÅŸtÄ±. Chelsea son 12 lig maÃ§Ä±nda rakip fileleri 28 defa havalandÄ±rÄ±rken, kalesinde sadece 2 gol gÃ¶rdÃ¼ ve 10 maÃ§ta kalesini gole kapattÄ±. Ä°ÅŸte Ä°ngiltere Premier Lig'in 18. haftasÄ± Ã¶zetleri

Ligin lideri Chelsea, aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 12 maç üst üste galip geldi. BaÅŸkent Londra'daki Stamford Bridge StadÄ±'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 24 ve 90+3. dakikalarda Pedro, 49. dakikada ise penaltÄ±dan Eden Hazard kaydetti.Chelsea, ligde daha önce 2008-2009'un son 5 karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile 2009-2010'un ilk 6 mücadelesini kazanarak iki sezonu kapsayan dönemde 11 maçlÄ±k galibiyet serisi yakalamÄ±ÅŸtÄ±. Chelsea son 12 lig maçÄ±nda rakip fileleri 28 defa havalandÄ±rÄ±rken, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattÄ±. BaÅŸkent ekibi, fikstüründeki ilk 2 maçÄ± kazanmasÄ± durumunda Ä°ngiltere Premier Lig tarihinde 14'te 14 yapan ikinci takÄ±m olacak. Chelsea, ligdeki Stoke City ve Tottenham karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±ndan galip ayrÄ±lmasÄ± halinde 2002'de üst üste 14 maç kazanan Arsenal'in rekorunu egale edecek.

Ibrahimovic, Sunderland maçÄ±nda yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±

Ä°sveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in 1 gol atÄ±p, 2 asist yaparak yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± maçta Manchester United, konuk ettiÄŸi Sunderland'i 3-1 yendi.

Manchester United'Ä±n golleri 39. dakikada Daley Blind, 82. dakikada Ibrahimovic ve 86. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Sunderland'in tek golünü ise 90+1. dakikada Fabio Borini attÄ±.

Bu galibiyetle Manchester ekibi, bu sezon ligde ilk kez 4 maç üst üste kazanmÄ±ÅŸ oldu.

Mesut Özil'den asist

Türk asÄ±llÄ± Alman futbolcu Mesut Özil'in 90 dakika oynayÄ±p bir de asist yaptÄ±ÄŸÄ± maçta Arsenal aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± West Bromwich'i 1-0 maÄŸlup etti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n tek golü 86. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Gecenin son maçÄ±nda, Manchester City deplasmanda Hull City'yi 3-0 yendi. 73. dakikada penaltÄ±dan Yaya Toure, 78. dakikada Kelechi Iheanacho ve 90+4. dakikada Curtis Davies'in kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± gollerle Hull City'yi 3-0'la geçen Manchester City, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Ligde oynanan diÄŸer maçlarda, Everton deplasmanda Leicester City'yi 2-0, Slaven Bilic'in baÅŸÄ±nda bulunduÄŸu West Ham United deplasmanda Swansea City'yi 4-1 ve Burnley, konuk ettiÄŸi Middlesbrough'yu 1-0 yendi. Watford ise aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Cyristal Palace ile 1-1 berabere kaldÄ±.

Ligin 18. haftasÄ±, yarÄ±nki Liverpool-Stoke City maçÄ± ve 28 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü Southampton-Tottenham mücadelesiyle tamamlanacak.