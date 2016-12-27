FenerbahÃ§e Ben Arfa ile anlaÅŸtÄ± mÄ±

29 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z oyuncu Hatem Ben Arfa ile FenerbahÃ§e'nin anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediÄŸi Ben Arfa'da mutlu sona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Bipspor'un haberine göre; FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ±n kulübü Paris Saint Germain (PSG) oyuncunun 6 aylÄ±ÄŸÄ±na Fenerbahçe'ye kiralamasÄ±na onay verdi.Transferde Katar Emmri'nin etkin rol oynadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Orta saha ve forvet bölgelerinde oynayabilen Hatem Ben arfa büyük bir aksilik olmamasÄ± halinde devre arasÄ±nda SarÄ± - Lacivertli formayÄ± giyecek.