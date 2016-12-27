BeÅŸiktaÅŸ Boluspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam Boluspor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye KupasÄ± D Grubu'nun 4. haftasÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ ile yapacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Kulübün KaraçayÄ±r Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleÅŸtirilen antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan Bolu ekibi, daha sonra kara yoluyla Ä°stanbul'a hareket etti.

Boluspor'da Andre Santos, Anco Jansen, Emre KÄ±lÄ±nç, Rydell Poepon ile sakatlÄ±klarÄ± bulunan Erdi YokuÅŸlu ve Berat Tosun'un yanÄ± sÄ±ra kart cezalÄ±sÄ± Mamadou Diarra, Ä°stanbul'a giden kafilede yer almadÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Boluspor maçÄ± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

BeÅŸiktaÅŸ ile Boluspor arasÄ±nda bu akÅŸam Vodafone Arena'da oynanacak maç, saat 20.30'da baÅŸlayacak. BeÅŸiktaÅŸ Boluspor maçÄ± bu A2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak