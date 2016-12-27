Ana Sayfa | SPOR 27/12/2016 10:12

TÃ¼mer Metin'den Lens'e Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler


LÄ°G TV yorumcusu TÃ¼mer Metin FenerbahÃ§e'nin kadrosuna bu sezon dahil ettiÄŸi Lens hakkÄ±nda Ã¶vgÃ¼lerde bulundu.

Lig TV yorumcusu Tümer Metin, Metin Tekin ile birlikte Trabzonspor-Fenerbahçe maçÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Lens'e övgüler yaÄŸdÄ±ran Tümer Metin, "Fenerbahçe'nin dezavantajÄ± Lens böyle oynamaya devam ederse Avrupa'da büyük takÄ±mlara gider. Uzun zamandÄ±r böylesini görmedim. Resmen tek baÅŸÄ±na maça etki etti. Bu her yiÄŸidin harcÄ± deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.Metin Tekin ise Ä°ngiltere'de aÅŸaÄŸÄ± düÅŸmesine raÄŸmen Fenerbahçe'nin çok iyi bir transfer yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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