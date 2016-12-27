Ana Sayfa | SPOR 27/12/2016 10:29

Chelsea rekorunu bÃ¶yle kÄ±rdÄ±


Chelsea Ä°ngiltere Premier Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± 12 maÃ§ta Ã¼st Ã¼ste galip geldi. Chelsea son 12 lig maÃ§Ä±nda rakip fileleri 28 defa havalandÄ±rÄ±rken, kalesinde sadece 2 gol gÃ¶rdÃ¼ ve 10 maÃ§ta kalesini gole kapattÄ±.

Ä°ngiltere Premier Lig'in 18. haftasÄ±nda 8 karÅŸÄ±laÅŸma oynandÄ±.Ligin lideri Chelsea, aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 12 maç üst üste galip geldi. BaÅŸkent Londra'daki Stamford Bridge StadÄ±'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 24 ve 90 3. dakikalarda Pedro, 49. dakikada ise penaltÄ±dan Eden Hazard kaydetti.Chelsea, ligde daha önce 2008-2009'un son 5 karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile 2009-2010'un ilk 6 mücadelesini kazanarak iki sezonu kapsayan dönemde 11 maçlÄ±k galibiyet serisi yakalamÄ±ÅŸtÄ±. Chelsea son 12 lig maçÄ±nda rakip fileleri 28 defa havalandÄ±rÄ±rken, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattÄ±.

ARSENAL'IN REKORU KIRILACAK MI?

BaÅŸkent ekibi, fikstüründeki ilk 2 maçÄ± kazanmasÄ± durumunda Ä°ngiltere Premier Lig tarihinde 14'te 14 yapan ikinci takÄ±m olacak. Chelsea, ligdeki Stoke City ve Tottenham karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±ndan galip ayrÄ±lmasÄ± halinde 2002'de üst üste 14 maç kazanan Arsenal'in rekorunu egale edecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


TÃ¼mer Metin'den Lens'e Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler

LÄ°G TV yorumcusu TÃ¼mer Metin FenerbahÃ§e'nin kadrosuna bu sezon dahil ettiÄŸi Lens hakkÄ±nda Ã¶vgÃ¼lerde bulundu.

BeÅŸiktaÅŸ Boluspor

BeÅŸiktaÅŸ Boluspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam Boluspor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak

Ben Arfa

FenerbahÃ§e Ben Arfa ile anlaÅŸtÄ± mÄ±

29 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z oyuncu Hatem Ben Arfa ile FenerbahÃ§e'nin anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi