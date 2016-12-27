Chelsea rekorunu bÃ¶yle kÄ±rdÄ±

Chelsea Ä°ngiltere Premier Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± 12 maÃ§ta Ã¼st Ã¼ste galip geldi. Chelsea son 12 lig maÃ§Ä±nda rakip fileleri 28 defa havalandÄ±rÄ±rken, kalesinde sadece 2 gol gÃ¶rdÃ¼ ve 10 maÃ§ta kalesini gole kapattÄ±.

Ä°ngiltere Premier Lig'in 18. haftasÄ±nda 8 karÅŸÄ±laÅŸma oynandÄ±.Ligin lideri Chelsea, aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 12 maç üst üste galip geldi. BaÅŸkent Londra'daki Stamford Bridge StadÄ±'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 24 ve 90 3. dakikalarda Pedro, 49. dakikada ise penaltÄ±dan Eden Hazard kaydetti.Chelsea, ligde daha önce 2008-2009'un son 5 karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile 2009-2010'un ilk 6 mücadelesini kazanarak iki sezonu kapsayan dönemde 11 maçlÄ±k galibiyet serisi yakalamÄ±ÅŸtÄ±. Chelsea son 12 lig maçÄ±nda rakip fileleri 28 defa havalandÄ±rÄ±rken, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattÄ±.

ARSENAL'IN REKORU KIRILACAK MI?

BaÅŸkent ekibi, fikstüründeki ilk 2 maçÄ± kazanmasÄ± durumunda Ä°ngiltere Premier Lig tarihinde 14'te 14 yapan ikinci takÄ±m olacak. Chelsea, ligdeki Stoke City ve Tottenham karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±ndan galip ayrÄ±lmasÄ± halinde 2002'de üst üste 14 maç kazanan Arsenal'in rekorunu egale edecek.