Ajax'ta forma giyen Hakim Ziyech Hollanda'da aÅŸaÄŸÄ±lanÄ±yorum dedi

Hollanda takÄ±mlarÄ±ndan Ajax'ta top koÅŸturan Hakim Ziyech, polislerin arabasÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§antalarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Hakim Ziyech, Hollanda'da yaÅŸayan bir FaslÄ± olduÄŸu için yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± aktardÄ±.Voetbal International'e konuÅŸan Ziyech zaman zaman aÅŸaÄŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"BÄ°R ANDA ARABAMI ARADILAR"

"Bir gün araba kullanÄ±rken, iki polis beni durdurup arabamÄ± aradÄ±lar. ÇantalarÄ±mÄ± boÅŸalttÄ±lar. Kendinizi nasÄ±l hissederdiniz? EÄŸer bir suçlu olsaydÄ±m bunlarÄ± yapmalarÄ±na izin verir miydim. Üstellik benim Ajax'ta oynayan Hakim Ziyech olduÄŸumu da biliyorlardÄ±. Bu tamamen beni aÅŸaÄŸÄ±lamak içindi."Hollanda'da doÄŸan genç futbolcu kendisini FaslÄ± hissettiÄŸini söyledi ve konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"FASLILAR BÜYÜK BASKI ALTINDA"

"Bir gün burada herkesin aynÄ± ÅŸansa sahip olacaÄŸÄ±na yürekten inanÄ±yorum. Buradaki FaslÄ± topluluÄŸu büyük baskÄ± altÄ±nda. Menajerim Mustapha Nakhli ile benim onlar için iyi bir örnek olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umuyorum."