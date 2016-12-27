Ana Sayfa | SPOR 27/12/2016 11:23

Athletic Bilbao'nun genÃ§ oyuncusu Yeray Alvare kansere yakalandÄ±


Ä°spanya takÄ±mlarÄ±ndan Athletic Bilbao'nun baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Yeray Alvare'nin testis kanseri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°spanya'da Athletic Bilbao kadrosunda bulunan 21 yaÅŸÄ±ndaki Yeray Alvarez'in kanser olduÄŸu açÄ±klandÄ±.Athletic Bilbao'nun genç defans oyuncusu Yeray Alvarez'in yapÄ±lan tetkikler sonucu testis kanseri olduÄŸu öÄŸrenildi.

"KÖTÜ HUYLU TÜMÖR VAR"

Fanatik'in haberine göre 21 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun doktoru Lekue; "Yeray birkaç gün önce saÄŸ kasÄ±ÄŸÄ±nda bir rahatsÄ±zlÄ±k hissettiÄŸini söylemiÅŸti. Dün ultrasonda gördüÄŸümüz kadarÄ±yla saÄŸ testisinde alÄ±nmasÄ± gereken kötü huylu bir tümör var. Futbolcu ve ailesiyle ortak karar aldÄ±k. Yeray bu hafta ameliyat olacak. Bundan sonraki adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± bu operasyon ve sonrasÄ± belirleyecek" ifadelerini kullandÄ±.

DURUMU Ä°YÄ°

Bu sezon Athletic formasÄ±yla ilk çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapan Alvarez'in durumunun iyi olduÄŸu ve genç futbolcunun kÄ±sa sürede ameliyat olacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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