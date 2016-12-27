Tuzlaspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ±n 4. haftasÄ±nda Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile mÃ¼cadele edecek

Süper Lig'de devreyi 5-1'lik Alanyaspor galibiyeti ile kapatan ve büyük moral bulan Galatasaray Türkiye KupasÄ±'nda 2. lig ekibi Tuzlaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Galatasaray Arena'da 2-1 yendiÄŸi rakibini deplasmanda da yenerek liderliÄŸe yükselmek istiyor. Tuzlaspor ise sahasÄ±nda sürpriz peÅŸinde.

Tuzlaspor-Galatasaray maçÄ± ne zaman hangi kanalda?

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak ve 28 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü saat 20.30'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma ATV'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.