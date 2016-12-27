Ana Sayfa | SPOR 27/12/2016 11:32

Tuzlaspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Tuzlaspor Galatasaray

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ±n 4. haftasÄ±nda Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile mÃ¼cadele edecek

Süper Lig'de devreyi 5-1'lik Alanyaspor galibiyeti ile kapatan ve büyük moral bulan Galatasaray Türkiye KupasÄ±'nda 2. lig ekibi Tuzlaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Galatasaray Arena'da 2-1 yendiÄŸi rakibini deplasmanda da yenerek liderliÄŸe yükselmek istiyor. Tuzlaspor ise sahasÄ±nda sürpriz peÅŸinde.

Tuzlaspor-Galatasaray maçÄ± ne zaman hangi kanalda?

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak ve 28 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü saat 20.30'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma ATV'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

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Cavanda

Galatasaray'da sakatlÄ±k ÅŸoku

Galatasaray'Ä±n Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Tuzlaspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 30. dakikasÄ±nda beklenmedik bir sakatlÄ±k yaÅŸandÄ±

Tuzlaspor Galatasaray

Tuzlaspor Galatasaray maÃ§Ä±nda 3 kÄ±rmÄ±zÄ± kart 5 gol var

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde Galatasaray, rakibi Tuzlaspor ile mÃ¼cadele ediyor


TFF ara transfer dÃ¶nemi tarihlerini aÃ§Ä±klandÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2016-2017 sezonu ara transfer dÃ¶nemi 4 Ocak'ta baÅŸlÄ±yor.