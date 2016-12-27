Ana Sayfa | SPOR 27/12/2016 11:29

Ãœmit Karan'dan flaÅŸ Emre BelÃ¶zoÄŸlu aÃ§Ä±klamasÄ±


Trabzonspor- FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ± deÄŸerlendiren Ãœmit Karan, Emre BelÃ¶zoÄŸlu iÃ§in "Devre arasÄ±nda FenerbahÃ§e'ye dÃ¶necek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Eski futbolcu Ümit Karan, Trabzonspor- Fenerbahçe maçÄ± sonrasÄ± canlÄ± yayÄ±nda, Emre BelözoÄŸlu hakkÄ±nda önemli bir açÄ±klamada bulundu.Karan, Medipol BaÅŸakÅŸehir formasÄ±yla çok baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geçiren Emre BelözoÄŸlu için: "Devre arasÄ±nda Fenerbahçe'ye dönecek, duyumlarÄ±ma göre transfer teklifi de yapÄ±ldÄ±." dedi.Karan, sarÄ± lacivertlilerin Emre'ye, "Gel tekrar Fenerbahçe'ye. Sezon sonuna kadar oynayabilirsin. Ondan sonra sportif direktör, antrenör gibi görevlerde çalÄ±ÅŸmanÄ± isteriz. Futbolu Fenerbahçe'de bÄ±rak." ÅŸeklinde öneride bulunduÄŸu ve Emre BelözoÄŸlu'nun da buna sÄ±cak bakabileceÄŸini söyledi.Öte yandan Emre BelezöoÄŸlu'nun Medipol BaÅŸakÅŸehir ile sezon sonuna kadar sözleÅŸmesi bulunuyor.

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