Ana Sayfa | SPOR 27/12/2016 11:32

Ä°talyan basÄ±nÄ± Fernandao Ã‡in takÄ±mÄ± Shenzhen ile sÃ¶zleÅŸme imzalamaya hazÄ±r


FenerbahÃ§e'nin baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Fernandao iÃ§in Ã‡in takÄ±mlarÄ± hazÄ±r bekliyor.

Fenerbahçe'nin BrezilyalÄ± golcüsü Fernandao'nun Çin'in 1. Ligi'ne transfer olacaÄŸÄ± iddia edildi. Ä°talyan gazeteci Gianluca Di Marzio, BrezilyalÄ± futbolcunun sarÄ± lacivertlilerden ayrÄ±lÄ±k hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Çin takÄ±mÄ± Shenzhen'in futbolcuyla sözleÅŸme imzalamak için 'hazÄ±r' olduÄŸunu ifade etti.

ÇÄ°NLÄ°LER HAZIR BEKLÄ°YOR

Çin'in 1. Ligi'nde mücadele eden takÄ±mÄ±n uzun süredir golcü futbolcuyu takip ettiÄŸi ve transfer için beklemede olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Fernandao, bu sezon Fenerbahçe formasÄ±yla 11 resmi maça çÄ±karken bu mücadelelerde 4 gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gösterdi.

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