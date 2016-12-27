Kayserispor'un yeni baÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±z, ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile bende Ã§alÄ±ÅŸmak istiyorum dedi

Kayserispor'un yeni baÅŸkanÄ± Ahmet YÄ±ldÄ±z, kulÃ¼bÃ¼ eski baÅŸarÄ±sÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in elinden geleni ardÄ±na koymayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, teknik direktÃ¶r olarak ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile Ã§alÄ±ÅŸmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kayserispor'un yeni baÅŸkanÄ± Ahmet YÄ±ldÄ±z, takÄ±m için adÄ± geçen isimlerden olan ErtuÄŸrul SaÄŸlam için açÄ±klamada bulundu. Ahmet YÄ±ldÄ±z, "Kongrede olaylar bir anda geliÅŸti. Mevcut baÅŸkanÄ±mÄ±z aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± zaten açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Yönetime kimse talip olmayÄ±nca bizde sÄ±caÄŸÄ± sÄ±caÄŸÄ±na hemen bir yönetim listesi oluÅŸturduk, kaos ortamÄ± oluÅŸsun istemedik. Åžu anda herhangi bir kaos ortamÄ± yok. Dünkü Karabükspor maçÄ±mÄ±za BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa Çelik'in geliÅŸi bizi artÄ± yönde motive etti. Maçtan önce bize gerekli desteÄŸin verileceÄŸini söyledi, oyuncu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za moral verdi. Birazdan ÅŸehrin önde gelen yetkilileriyle bir görüÅŸme gerçekleÅŸtireceÄŸim öncelikle iÅŸimiz teknik direktör takviyesi. Hedefimiz Kayserispor'un özlenen günlere geri dönmesi. Bu yolda en büyük destekçimiz BakanÄ±mÄ±z Mehmet Özhaseki ile BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa Çelik" diye konuÅŸtu.

"SAÄžLAM'A SICAK BAKIYOR"

Teknik direktör konusu ve transfer gündemini deÄŸerlendiren YÄ±ldÄ±z, ErtuÄŸrul SaÄŸlam iddialarÄ±nÄ± cevapladÄ±: "Çok arayan hoca var, devreye aracÄ± koyuyorlar ve devamlÄ± menajerler arÄ±yor. Kayserispor'u taÅŸÄ±yabilecek bir hoca düÅŸünüyoruz. ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile bir görüÅŸmemiz oldu. BaÅŸkan Recep Mamur Hakan Kutlu'nun istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bizzat görüÅŸtü. ErtuÄŸrul SaÄŸlam da "Siz genel kuruldan sonra devam ediyorsanÄ±z gelmeye hemen razÄ±yÄ±m" dedi. AçÄ±kçasÄ± ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile bende çalÄ±ÅŸmak isterim. ErtuÄŸrul SaÄŸlam ÅŸehirde sevilen bir isim kendisini Kayserispor'un baÅŸÄ±nda görmek isteriz. Kulübü federasyona veren futbolcu kardeÅŸlerimiz var. OyuncularÄ±mÄ±za hafta içerisinde gerekli ödemeler yapÄ±lacak. Transfer döneminde savunma ve orta sahaya 3 ya da 4 futbolcu takviye edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.