Ana Sayfa | SPOR 27/12/2016 12:57

Eto'o hangi takÄ±mla anlaÅŸmak Ã¼zere


Trabzonspor'un eski yÄ±ldÄ±zÄ± Mehmet YÄ±lmaz, Eto'o'nun Trabzonspor'a katÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Devre arasÄ±nda kadrosunu güçlendirmesi beklenen Trabzonspor'un Samuel Eto'o ile büyük ölçüde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Trabzonspor'un eski yÄ±ldÄ±zÄ± Mehmet YÄ±lmaz, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir canlÄ± yayÄ±nda bordo mavililerin Antalyasporlu futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

"BÜYÜK AKSÄ°LÄ°K OLMAZSA..."

YÄ±lmaz, "Yüzde 90 yani bitmiÅŸ gibi bir transfer fakat futbolda son dakika çalÄ±mlarÄ± var. EÄŸer büyük bir aksilik olmazsa Samuel Eto'o Trabzonspor'da" diye konuÅŸtu.

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


HacÄ±osmanoÄŸlu cinsiyetÃ§i konuÅŸmasÄ±yla davalÄ±k oldu

Eski Trabzon KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, maÃ§ sonrasÄ± "kadÄ±n gibi yaÅŸamayacaÄŸÄ±z" dediÄŸi gerekÃ§eyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraatine karar verildi.


Kayserispor'un yeni baÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±z, ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile bende Ã§alÄ±ÅŸmak istiyorum dedi

Kayserispor'un yeni baÅŸkanÄ± Ahmet YÄ±ldÄ±z, kulÃ¼bÃ¼ eski baÅŸarÄ±sÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in elinden geleni ardÄ±na koymayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, teknik direktÃ¶r olarak ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile Ã§alÄ±ÅŸmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Tuzlaspor Galatasaray

Tuzlaspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ±n 4. haftasÄ±nda Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile mÃ¼cadele edecek