Eto'o hangi takÄ±mla anlaÅŸmak Ã¼zere

Trabzonspor'un eski yÄ±ldÄ±zÄ± Mehmet YÄ±lmaz, Eto'o'nun Trabzonspor'a katÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Devre arasÄ±nda kadrosunu güçlendirmesi beklenen Trabzonspor'un Samuel Eto'o ile büyük ölçüde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Trabzonspor'un eski yÄ±ldÄ±zÄ± Mehmet YÄ±lmaz, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir canlÄ± yayÄ±nda bordo mavililerin Antalyasporlu futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

"BÜYÜK AKSÄ°LÄ°K OLMAZSA..."

YÄ±lmaz, "Yüzde 90 yani bitmiÅŸ gibi bir transfer fakat futbolda son dakika çalÄ±mlarÄ± var. EÄŸer büyük bir aksilik olmazsa Samuel Eto'o Trabzonspor'da" diye konuÅŸtu.