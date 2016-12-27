HacÄ±osmanoÄŸlu cinsiyetÃ§i konuÅŸmasÄ±yla davalÄ±k oldu

Eski Trabzon KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, maÃ§ sonrasÄ± "kadÄ±n gibi yaÅŸamayacaÄŸÄ±z" dediÄŸi gerekÃ§eyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraatine karar verildi.

Eski Trabzon Kulübü BaÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu'nun, Trabzonspor-Gaziantep maçÄ± sonrasÄ±nda kadÄ±nlara yönelik "YayÄ±n yoluyla halkÄ±n bir kesimini cinsiyet farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dayanarak alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suçunu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraatine karar verildi.Ä°stanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, sanÄ±k HacÄ±osmanoÄŸlu ile müÅŸtekiler gelmedi. DuruÅŸmada taraflarÄ± avukatlarÄ± temsil etti.

"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDÄ°YORUZ"

DuruÅŸmada söz alan ÅŸikayetçi Ä°zmir Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± Seda Ayaz Aksoy, "SanÄ±k, bulunduÄŸu konum itibarÄ±yla söylediÄŸi sözlerin suç olduÄŸunun farkÄ±ndadÄ±r ve bunu bilerek söylemiÅŸtir. Kitleleri harekete geçirme kabiliyeti ve konumu da mevcuttur. Bu nedenlerle sanÄ±ÄŸÄ±n üst sÄ±nÄ±rdan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." diye konuÅŸtu.MüÅŸteki Tuba Torun'un avukatÄ± TuÄŸba HorasanlÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n açÄ±kça suçunu kabul ettiÄŸini ifade ederek "KadÄ±n-erkek ayrÄ±mÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r ve tüm kadÄ±nlarÄ±n manevi duygularÄ±nÄ± incitmiÅŸtir. SanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.

HACIOSMANOÄžLU'NUN AVUKATI: HAKARET ETMEK GÄ°BÄ° AMACI BULUNMUYOR

SanÄ±k HacÄ±osmanoÄŸlu'nun avukatÄ± Köksal KÄ±zÄ±ltaÅŸ ise müvekkilinin suç iÅŸleme kastÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kadÄ±nlara hakaret etme gibi bir amacÄ± da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Müvekilimin burada tepki gösterdiÄŸi hakemlerdir. Trabzonspor takÄ±mÄ±nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±ÄŸa dikkati çekmek için konuÅŸma yaparken maksadÄ±nÄ± aÅŸan bu kelimeyi söylemiÅŸtir ancak müvekkilimin kadÄ±nlarÄ± ayÄ±rmak ya da aÅŸaÄŸÄ±lamak gibi bir kastÄ± yoktur. Bu tür sözler literatürde söylenen sözlerdir, biz bunu kabul etmeyiz ancak bu böyledir. YalnÄ±zca bayanlarÄ±n fiziki olarak güçsüz olmalarÄ± nedeniyle haksÄ±zlÄ±ÄŸa daha fazla maruz kaldÄ±klarÄ± için müvekkilim de haksÄ±zlÄ±ÄŸa maruz kalmayacaÄŸÄ±nÄ± anlatmak için bu kelimeyi kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle beraatini talep ediyorum."DosyayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme, sanÄ±k HacÄ±osmanoÄŸlu'nun "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle kamu davasÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, atÄ±lÄ± suçun yasal unsurlarÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± için sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar verildiÄŸini bildirdi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Bürosu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, 28 Ekim 2015'te Trabzonspor-Gaziantepspor futbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda beraberlikle sonuçlanan karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± eski Trabzonspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu'nun, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya yer verilmiÅŸti.Ä°ddianamede HacÄ±osmanoÄŸlu'nun "Ben 49 yaÅŸÄ±na kadar adam gibi yaÅŸadÄ±m, kadÄ±n gibi yaÅŸamadÄ±m. Ben Trabzonspor için kapalÄ± cezada yatmaya razÄ±yÄ±m, konuÅŸtuklarÄ±mÄ±n hepsinin suç olduÄŸunu biliyorum. Ben kadÄ±n gibi 100 sene yaÅŸayacak yerde adam gibi bir sene yaÅŸarÄ±m ve sonucunda ölüm de varsa bir gün yaÅŸarÄ±m ertesi gün ölürüm" ÅŸeklinde sözler sarf ettiÄŸi belirtilmiÅŸti.BilirkiÅŸinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporun da yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, HacÄ±osmanoÄŸlu'nun futbol maçÄ± sonrasÄ±nda kadÄ±nlara yönelik kullandÄ±ÄŸÄ± ifadelerle, "YayÄ±n yoluyla halkÄ±n bir kesimini cinsiyet farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dayanarak alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suçunu iÅŸlediÄŸi gerekçesiyle 9 aydan 1,5 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti.