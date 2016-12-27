SÃ¼per Lig takÄ±mÄ± faciadan son anda kurtuldu

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda KÄ±rklarelispor ile mÃ¼cadele eden Gaziantepspor kafilesi dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda kaza geÃ§irdi

Hafta sonu BeÅŸiktaÅŸ'la mücadele için Ä°stanbul'a gelen Gaziantep kafilesi, bu kez KÄ±rklareli dönüÅŸünde felaketin eÅŸiÄŸinden döndü.KÄ±rklareli'de oynanan maçta KÄ±rmÄ±zÄ± SiyahlÄ± ekip sahadan 4-0'lÄ±k galibiyet ile ayrÄ±lÄ±rken, kafileyi taÅŸÄ±yan otobüs dönüÅŸ yolunda kaza geçirdi.Kafile dönüÅŸ yolunda önde bulunan araca arkadan çarpÄ±nca bir anlÄ±k panik oldu. Geçirdikleri hafif kaza sonrasÄ± oyuncularÄ±n korktuklarÄ± öÄŸrenildi.Kafilede yer alanlarÄ±n son durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bildirildi. .