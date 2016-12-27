Ana Sayfa | SPOR 27/12/2016 18:06

SÃ¼per Lig takÄ±mÄ± faciadan son anda kurtuldu

Gaziantepspor

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda KÄ±rklarelispor ile mÃ¼cadele eden Gaziantepspor kafilesi dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda kaza geÃ§irdi

Hafta sonu BeÅŸiktaÅŸ'la mücadele için Ä°stanbul'a gelen Gaziantep kafilesi, bu kez KÄ±rklareli dönüÅŸünde felaketin eÅŸiÄŸinden döndü.KÄ±rklareli'de oynanan maçta KÄ±rmÄ±zÄ± SiyahlÄ± ekip sahadan 4-0'lÄ±k galibiyet ile ayrÄ±lÄ±rken, kafileyi taÅŸÄ±yan otobüs dönüÅŸ yolunda kaza geçirdi.Kafile dönüÅŸ yolunda önde bulunan araca arkadan çarpÄ±nca bir anlÄ±k panik oldu. Geçirdikleri hafif kaza sonrasÄ± oyuncularÄ±n korktuklarÄ± öÄŸrenildi.Kafilede yer alanlarÄ±n son durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bildirildi. . 

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HacÄ±osmanoÄŸlu cinsiyetÃ§i konuÅŸmasÄ±yla davalÄ±k oldu

Eski Trabzon KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, maÃ§ sonrasÄ± "kadÄ±n gibi yaÅŸamayacaÄŸÄ±z" dediÄŸi gerekÃ§eyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraatine karar verildi.


Eto'o hangi takÄ±mla anlaÅŸmak Ã¼zere

Trabzonspor'un eski yÄ±ldÄ±zÄ± Mehmet YÄ±lmaz, Eto'o'nun Trabzonspor'a katÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.


Kayserispor'un yeni baÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±z, ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile bende Ã§alÄ±ÅŸmak istiyorum dedi

Kayserispor'un yeni baÅŸkanÄ± Ahmet YÄ±ldÄ±z, kulÃ¼bÃ¼ eski baÅŸarÄ±sÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in elinden geleni ardÄ±na koymayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, teknik direktÃ¶r olarak ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile Ã§alÄ±ÅŸmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.