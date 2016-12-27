Hasan ÅžaÅŸ Galatasaray TÃ¼rkiye'nin bir numaralÄ± kulÃ¼bÃ¼ dedi

"Tarih Yazan Formalar" lansmanÄ±nda konuÅŸan Hasan ÅžaÅŸ, Galatasaray kulÃ¼bÃ¼nde oynamaktan gurur duyduÄŸunu sÃ¶yleyerek kendisinin Ã§ocukluÄŸunda nasÄ±l GalatasaraylÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray Kulübü tarihinde önemli yer tutan futbolcularÄ±n giydikleri formalar, yeniden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ±n beÄŸenisine sunuldu. Türk Telekom Arena'da gerçekleÅŸen "Tarih Yazan Formalar" lansmanÄ±nda, Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan ÅžaÅŸ ve Necati AteÅŸ'in bir zamanlar terlettikleri formalar tanÄ±tÄ±ldÄ±. Lansmana, Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan ÅžaÅŸ ve Necati AteÅŸ'in yanÄ± sÄ±ra, Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek ve Galatasaray MaÄŸazacÄ±lÄ±k A.Åž. Genel Müdürü Ali ÖÄŸüdücü de katÄ±ldÄ±.

HASAN ÅžAÅž: TÜRKÄ°YE'NÄ°N BÄ°R NUMARALI KULÜBÜ

Hasan ÅžaÅŸ ise, böyle büyük bir kulüpte oynamanÄ±n kendisinin en büyük hayali olduÄŸunu söyleyerek, "Küçükken de beni Galatasaray'lÄ± yapan Prekazi idi. Ona hayranlÄ±ÄŸÄ±mÄ± hiçbir zaman gizlemedim. O günden bu güne hala heyecanÄ±mÄ± yaÅŸÄ±yorum. Bu kulübün bir parçasÄ± olmaktan gerçekten büyük gurur duyuyorum. Galatasaray Türkiye'nin bir numaralÄ± kulübüdür. Herkes dev kupalarÄ± kazanÄ±nca bizimle boy ölçüÅŸebilir" dedi.