Galatasaray'dan Kaan Ayhan iÃ§in flaÅŸ transfer teklifi

Galatasaray, Fatih Terim'in A Milli takÄ±mÄ±na kattÄ±ÄŸÄ± Fortuna DÃ¼sseldorf formasÄ± giyen Kaan Ayhan iÃ§in transfer hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Galatasaray, devre arasÄ± transfer döneminde hÄ±zlÄ± giriyor... A Spor'un haberine göre sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip Fortuna Düsseldorf formasÄ± giyen Kaan Ayhan için Alman kulüple görüÅŸmeleri baÅŸlattÄ±.UEFA'nÄ±n sÄ±nÄ±rlamasÄ± nedeniyle transfere 3 milyon Euro bütçe ayÄ±rabilen Galatasaray Yönetimi, Kaan Ayhan için kulübü Fortuna Düsseldorf'la görüÅŸmeleri baÅŸlattÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n Kaan'Ä±n transferi için 1 milyon Euro bütçe ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafÄ±ndan A Milli TakÄ±ma kazandÄ±rÄ±lan 22 yaÅŸÄ±ndaki stoperin kulübü ile 2018 yÄ±lÄ±na kadar sözleÅŸmesi bulunuyor.