Ana Sayfa | SPOR 28/12/2016 07:10

BeÅŸiktaÅŸ kupada 16'ya kalmayÄ± erkenden baÅŸardÄ±

BeÅŸikteÅŸ

DÃ¼n akÅŸam Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde evinde Boluspor'u maÄŸlup eden BeÅŸiktaÅŸ kupada son 16'ya kalmayÄ± baÅŸardÄ±

Ziraat Türkiye KupasÄ± D Grubu 4. hafta maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u 2-0 maÄŸlup etti. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi BeÅŸiktaÅŸ'a galibiyeti, sakatlÄ±k dönen ve yaklaÅŸÄ±k 2,5 ay aradan sonra formasÄ±na kavuÅŸan Talisca 34. dakikada ve 72. dakikada Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu kaydetti. Bu sonucun ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ, puanÄ±nÄ± 10'a yükselterek grupta oynayacaÄŸÄ± iki maçÄ± kalmasÄ±na raÄŸmen kupada son 16'ya kalmayÄ± baÅŸardÄ±. Boluspor ise, 4 puanla 3. sÄ±rada yer aldÄ±.

 
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