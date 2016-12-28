Galatasaray'dan Ahmet Ã‡alÄ±k hamlesi

Ara transfer dÃ¶neminde stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray GenÃ§lerbirliÄŸi'nin oyuncusu Ahmet Ã‡alÄ±k'a talip oldu

Serdar Aziz'in sakatlÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda mutlak bir stoper transferi yapma kararÄ± alan Galatasaray, baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Ahmet ÇalÄ±k için GençlerbirliÄŸi Kulübü'nün kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±.

Galatasaray, Ahmet ÇalÄ±k için GençlerbirliÄŸi Kulübü'ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Türkiye A Milli TakÄ±mÄ±nda da forma giyen genç stoper de, Galatasaray'da oynamak istiyor. Ä°ki kulüp arasÄ±ndaki görüÅŸmeler devam ederken sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n transferi bitirmeye çok yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"5 MÄ°LYON EURO Ä°STÄ°YORUZ"

Ahmet ÇalÄ±k'Ä±n Galatasaray'a transferi hakkÄ±nda konuÅŸan Ä°lhan Cavcav ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±: "3 gün içerisinde belli olur. Galatasaray'Ä±n ilgisi varmÄ±ÅŸ. Beni arayacaklarÄ±nÄ± söylediler. Tabii ki müzakere yaparÄ±z. Bizim tavrÄ±mÄ±z net. ParayÄ± veren düdüÄŸü çalar. Ahmet ÇalÄ±k için 5 milyon Euro istiyoruz."