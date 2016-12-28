Ana Sayfa | SPOR 28/12/2016 07:18

Hatem Ben Arfa'dan FenerbahÃ§e'yi Ã¼zecek haber

Hatem Ben Arfa

FenerbahÃ§e'nin anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan futbolcu Hatem Ben Arfa'nÄ±n transferinin zora girdiÄŸi konuÅŸuluyor

Sezon baÅŸÄ±ndaki gibi Fenerbahçe-Hatem Ben Arfa flörtü yeniden baÅŸladÄ±. Kulüpler bazÄ±nda görüÅŸmeler devam ederken, L’Equipe Gazetesi ise oyuncuyla ilgili “ÖnceliÄŸi Fransa’da ve Paris’te kalmak” yorumunu yaptÄ±.

Sezonu galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe’de artÄ±k gözler tamamen transfere çevrildi. Öncelikli takviye ihtiyacÄ± duyulan bölge 10 numara...Bu konuda bir süredir temaslarda bulunan SarÄ±-Lacivertliler’de pek çok isim gündemde.

Onlardan biri de Hatem Ben Arfa. Sezon baÅŸÄ±nda kapÄ±dan dönen ve PSG’ye giden yÄ±ldÄ±z futbolcu, kulübünde forma ÅŸansÄ± bulamÄ±yor. Kulislerde devre arasÄ±nda kesin olarak ayrÄ±lacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

Fenerbahçe 6 aylÄ±k kiralama formülüyle giriÅŸim yaparken, Fransa’nÄ±n yüksek tirajlÄ± gazetesi L’Equipe ise transferin zor olduÄŸunu yazdÄ±. L’Equipe’te çÄ±kan haberde, “Kendisini ikinci yarÄ±da PSG’de ispat etmek istiyor. Fenerbahçe’ye transfer olma ÅŸansÄ± yok. ÖnceliÄŸi Fransa’da ve Paris’te kalmak” ifadeleri yer aldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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