BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± at yarÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶zelleÅŸtirilecek

GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yasa taslaÄŸÄ±na gÃ¶re at yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Uzun süredir gündemde olan at yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesi için düÄŸmeye basÄ±ldÄ±. GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yasa taslaÄŸÄ± önceki gün Bakanlar Kurulu'nda masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

ÇALIÅžMALAR DEVAM EDÄ°YOR

TaslaÄŸa göre yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki at yarÄ±ÅŸlarÄ± birlikte ya da ayrÄ± ayrÄ± özelleÅŸtirilecek. ÖzelleÅŸtirmenin varlÄ±k fonu mu yoksa özelleÅŸtirme kapsamÄ±nda mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar ise devam ediyor.

2017'NÄ°N Ä°LK 6 AYINDA HAYATA GEÇECEK

Önümüzdeki haftalarda bu konu da netleÅŸtirilip taslak imzaya açÄ±lacak ve TBMM'ye sevk edilecek. DeÄŸiÅŸikliÄŸin 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda hayata geçirilmesi planlanÄ±yor. Öte yandan Türkiye Jokey Kulübü'nün at yarÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin yetkisinin süresi de bir yÄ±l uzatÄ±ldÄ±. Ancak özelleÅŸtirme süreci baÅŸlatÄ±lÄ±rsa, yÄ±lÄ±n herhangi bir zamanÄ±nda bu yetki sona erecek.