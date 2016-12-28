Siyah beyazlÄ± ekip tatile galibiyetle girdi

DÃ¼n akÅŸam Boluspor'a karÅŸÄ± galibiyet elde eden BeÅŸiktaÅŸ tatile girdi

Futbolda 2016-2017 sezonun ilk bölümündeki son maçÄ±nÄ± Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda Boluspor ile yapan BeÅŸiktaÅŸ'ta tatil baÅŸladÄ±.Sezon baÅŸÄ±ndan itibaren yoÄŸun bir temponun içine giren BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalÄ±k ilk bölümünde 35 puan toplayarak 2. sÄ±rada yer aldÄ±. Siyah-beyazlÄ±lar, Avrupa'da UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde grubunda üçüncü sÄ±rada kalarak, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkÄ± elde etti. Sezonun bu bölümünde Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda 4 karÅŸÄ±laÅŸmaya çÄ±kan BeÅŸiktaÅŸ, 10 puan alarak gruptan çÄ±kmayÄ± garantiledi.YoÄŸun maç takviminin ilk bölümünü tamamlayan siyah-beyazlÄ± ekip, 5 günlük tatilin ardÄ±ndan ikinci bölüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±na 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'da baÅŸlayacak. 8 Ocak Pazar günü bir hazÄ±rlÄ±k maçÄ± oynayacak BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kamp programÄ±, olasÄ± bir baÅŸka karÅŸÄ±laÅŸmaya göre netlik kazanacak.