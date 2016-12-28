Ana Sayfa | SPOR 28/12/2016 11:42

Tuzlaspor Galatasaray maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Tuzlaspor Galatasaray

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde Galatasaray bu akÅŸam Tuzlaspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'e 16. hafta maçlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ara verilirken, Galatasaray'da Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda Tuzlaspor'la yapÄ±lacak maç öncesi hiçbir oyuncuya izin verilmedi. Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu 4. haftasÄ±nda 28 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü Tuzlaspor'a konuk olacak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte oyuncular, bu müsabakanÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir tatile çÄ±kacak.

Tuzlaspor Galatasaray maçÄ± bu akÅŸam saat 20:30'da baÅŸlayacak. Alper Ulusoy'un yöneteceÄŸi mücadele, ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

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